承諾撤回農業三法　莫迪政府卻食言！　印度5000農民再上街抗議

▲印度農民2020年就已上街抗議，反對政府的農業三法。(圖／達志影像／美聯社)

實習記者殷稚雅／綜合報導

印度於22日有超過5000名的農民聚集於首都新德里，他們衝破路障高喊反對口號，抗議政府並未履行承諾。農民於2020年因為反對政府通過的新法案，因此發起抗議，當時終於得到撤銷法案的承諾。但無奈政府在答應撤銷法案後，遲遲無進一步消息，迫使農民再次走上街頭。

根據《路透社》報導，印度國會於2020年通過三項法案，包括「基本商品修正法」、「農產品貿易與商業促進及便利法」，以及「農民價格保證協議和農業服務法」。印度政府希望能透過新法案，放寬對農業的管制。不過政策一出，卻引起農民強烈的反彈，因為擔心自家農作物的價格可能會降低，便在全國各地發起了抗議運動。

2020年發起的抗議運動在維持了近1年後，印度總理莫迪（Narendra Modi）於去年11月底表示，會廢除農業三法並恢復實施農產保證價格收購制度，希望藉此平息農民的反對聲浪。不過至今過了約8個月的時間，農產保證價格收購的專責委會卻仍未設立，政府消極的作為再次引發農民的不滿。最後在經過農民團體的討論後，決定於近日重啟街頭抗議活動。

本次發起抗議活動的印度聯合農民陣線（Samyukta Kisan Morcha）於聲明中，要求政府保證所有農產品的最低收購價格，並要清償所有農民的債務，印度聯邦農業部目前尚未做出回應。