變態男闖民宅性侵母女　還逼她看「14歲女兒被施暴」重判無期徒刑

▲男闖民宅對母女施虐,被判無期徒刑。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國威爾斯28歲男子卡尼(Joshua Carney)先前因為入室竊盜罪被關,獲釋5天便再度犯案,他闖入民宅對一對母女起了色心,不但性侵2人還脅迫對方互相觀看過程,冷血行徑讓他被判無期徒刑。

受害女子表示,卡尼今年3月闖入她位於卡地夫市(Cardiff)家中,用刀威脅如果不配合就會取她性命,她為了14歲女兒安危乖乖就範,然而卡尼卻還是闖入樓上房間逮人,脅迫母女觀看彼此被性侵的畫面。

警方後來逮捕卡尼,他坦承自己有服用迷幻藥物,但是不記得自己做了什麼,最後一共被控13項罪名,其中包含6項性侵罪、2項侵入攻擊、2項身體傷害、性侵未遂與意圖實施性犯罪等指控。

受害者傷心表示,自從案件發生以來,她在自己的家無法睡得安穩,女兒也飽受心靈創傷,對人失去了所有信任。法官痛批卡尼是故意對受害者施虐,以滿足自己的變態私慾,最後判處無期徒刑,並且終身被登記為性侵犯。

#JAILED | Joshua Thomas Carney from #Cardiff has been sentenced to life in prison for the rape and sexual assault of two females.



He will serve a minimum of ten years in prison.



Full story: https://t.co/OuadPWXd1x pic.twitter.com/Id0eULHw9K