變態男闖民宅性侵母女　還逼她看「14歲女兒被施暴」重判無期徒刑





▲男闖民宅對母女施虐，被判無期徒刑。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國威爾斯28歲男子卡尼(Joshua Carney)先前因為入室竊盜罪被關，獲釋5天便再度犯案，他闖入民宅對一對母女起了色心，不但性侵2人還脅迫對方互相觀看過程，冷血行徑讓他被判無期徒刑。

受害女子表示，卡尼今年3月闖入她位於卡地夫市(Cardiff)家中，用刀威脅如果不配合就會取她性命，她為了14歲女兒安危乖乖就範，然而卡尼卻還是闖入樓上房間逮人，脅迫母女觀看彼此被性侵的畫面。

警方後來逮捕卡尼，他坦承自己有服用迷幻藥物，但是不記得自己做了什麼，最後一共被控13項罪名，其中包含6項性侵罪、2項侵入攻擊、2項身體傷害、性侵未遂與意圖實施性犯罪等指控。

受害者傷心表示，自從案件發生以來，她在自己的家無法睡得安穩，女兒也飽受心靈創傷，對人失去了所有信任。法官痛批卡尼是故意對受害者施虐，以滿足自己的變態私慾，最後判處無期徒刑，並且終身被登記為性侵犯。