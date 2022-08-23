台韓斷交、韓中建交30周年　尹錫悅明將與習近平互換訊息

▲中國外交部長錢其琛、南韓外務部長李相玉於1992年8月24日在北京釣魚台國賓館簽署中韓兩國建交聯合公報。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓與中國明（24）日將迎來建交30周年紀念，兩國計畫在各國首都首爾、北京舉行紀念活動，南韓總統尹錫悅、中國國家主席習近平將互相交換訊息，內容備受外界關注。兩國從1992年建交後，經貿合作也愈加緊密；不過如今美中兩國矛盾日益加深，在國防軍事同盟、經貿合作的選擇上，南韓面臨兩難。

根據《韓聯社》，在625韓戰結束之後，南韓、中國原本是敵對關係，不過隨著舊蘇聯解體迎來後冷戰時期，當時南韓盧泰愚政府企圖藉北方外交政策（俄羅斯、中國）轉換局面，而中國鄧小平則因1989年天安門事件受到國際外交孤立，在韓中兩國外交利益互相交疊下，南韓遂於1992年8月23日與台灣（中華民國）斷交，隔日（24日）則選擇與中國建交。

▲南韓外長朴振、中國外長王毅9日在山東青島舉行會談。（圖／達志影像／美聯社）

韓中兩國在建交後的30年以來，貿易額從原本的64億美元（1992年）成長47倍至2021年的3015億美元，兩國建交時以「善鄰友好」為出發點，至1998年時為「邁向21世紀的合作夥伴」、2003年的「全面合作夥伴」、2008年的「全面合作夥伴」。

不過隨著近年來中國積極在印太地區擴張影響力，試圖貫徹北京當局的核心利益，以及美國試圖防堵中國擴張、鞏固印太影響力，兩國之間矛盾漸深，使得韓中兩國外交關係受到美中競爭影響，南韓猶如夾在兩片三明治之間的火腿，必須在國防軍事同盟、經濟貿易之間選邊站。

中國企圖在經貿合作、國防兩層面積極向南韓進攻。自從南韓2017年同意在駐韓美軍基地部署薩德系統（THAAD，終端高空飛彈防禦系統）後，便招致北京當局祭出「禁韓令」，最近中國外交當局更敦促南韓應遵守文在寅政府時期口頭承諾的「三不一限」（不追加部署薩德、不加入美國反導彈系統、不加入美日韓軍事同盟、限制南韓運用薩德）。

▲▼南韓過去與美國合作在境內佈署「薩德系統」（THAAD，終端高空防禦飛彈系統），受到中國強烈反彈。（圖／達志影像）

本月9日，中國外交部長王毅更向南韓外交部長朴振提出「5個應當」，同時更呼籲南韓應排除來自外部的干涉、追求南韓的獨立自主外交，其實顯示出北京當局對於首爾當局的外交施壓。

在美國拜登政府主導以美國、台灣、南韓、日本建構「晶片四方聯盟」（Chip 4），企圖將中國從半導體供應鏈排除的同時，中國亟欲鞏固與南韓之間的半導體領域合作，在中韓自由貿易協定（FTA）的第二階段談判上展現出積極度，試圖讓雙方的經貿合作更加緊密。

另外，隨著北韓（朝鮮）導彈試射頻度增加，以及今年恐怕將進行第7次核試驗，南韓長期以來期盼中國能透過對北韓的影響力在韓半島（朝鮮半島）無核化談判上扮演關鍵角色。

在薩德系統、北韓無核化、新冠防疫等議題的種種牽動下，中國駐韓大使邢海明7月22日接受韓媒《中央日報》專訪，在評價中韓兩國關係時表示，兩國應「易地思之」。

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