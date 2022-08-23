真凶是俄國？普丁親信女兒被炸死　他曝：暗殺手法和俄軍情局一樣

▲俄羅斯極端民族主義學者杜金的女兒達莉亞死於汽車爆炸案。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁親密盟友杜金（Alexander Dugin）的女兒20日命喪汽車爆炸案，俄方指控烏克蘭就是凶手。不過每日郵報報導，學者宣稱，其實這起案件很有可能是克里姆林宮授權，因為種種跡象都符合俄羅斯情報總局殺人手法，且襲擊案發生不久之前，杜金曾強烈批評普丁。

▲達莉亞死於汽車爆炸案，俄羅斯指出，車輛被安裝爆炸裝置。（圖／路透）

杜金擁有「普丁大腦」的稱號，但他的女兒達莉亞（Darya Dugina）卻在20日晚間死於汽車爆炸案，且事發前2人原本要一起搭車，因杜金臨時改坐另輛車才逃過死劫。俄羅斯宣布，達莉亞那輛車被安裝爆炸裝置，凶手是烏克蘭。

俄羅斯軍事情報總局暗殺特色 經常鎖定目標家人下手

不過俄裔美籍作家費爾什丁斯基（Yuri Felshtinsky）認為，這起襲擊案其實是經過克里姆林宮授權執行，作案手法都符合俄羅斯軍事情報總局（GRU）暗殺手段，該組織經常鎖定目標家人下手。

費爾什丁斯基指出，現年60歲的杜金以「難以駕馭」著稱，除了非常聰明、立場是克宮極右派之外，也有在俄羅斯樹敵的天賦，導致被其加入的組織踢出，而克里姆林宮把杜金用於全球宣傳戰，是利用國際媒體沒有意識到他是不受控制、不受歡迎人物的這一點。

▼杜金擁有「普丁大腦」的稱號。（圖／達志影像／美聯社）

案發前 外傳杜金曾強烈批評普丁

儘管杜金宣稱這起攻擊事件是針對他而來，俄羅斯人必須戰勝烏克蘭，當作這次的報復回應，但如今有傳聞指出，在女兒達莉亞過世前不久，杜金曾強烈批評普丁，甚至案發前幾天，網路上開始出現詆毀杜金的狀況。費爾什丁斯基表示，這進一步證實達莉亞是被俄國特種部隊或其他忠於普丁人士殺害的說法。

車臣前總統座車爆炸遇刺亡 凶手就是俄羅斯

費爾什丁斯基說明，類似事件先前就曾發生過，「2018年，俄羅斯軍事情報總局在英國，襲擊前GRU成員克里帕爾（Sergei Skripal）和他的女兒，另外在2004年，2名GRU成員暗殺車臣前總統揚達爾比耶夫（Zelimkhan Yardarbiyev），手法就是炸毀他與他15歲兒子所搭乘的車，而2名GRU成員後來在普丁的要求下獲釋。」

依據費爾什丁斯基的說法，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）多名高層及其親屬也遭到類似手法的襲擊。

他進一步提到，其實杜金的父親是GRU前軍官，這層關係可能在1980年保護了杜金，他當時是加入俄羅斯後法西斯組織的首批成員，但從那之後，克里姆林宮儘管讓杜金從事情報工作，從未讓他接近核心圈。而杜金向來也很謹慎，從不宣稱普丁是他的追隨者，但會在克宮制定國家政策之前，透露主張俄羅斯採取行動的立場，包括對克里米亞、喬治亞、烏克蘭出手。

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