俄控烏女兵殺死「普丁大腦」愛女！已跟蹤近1月　出入同公寓畫面曝

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯聯邦安全局（FSB）22日晚間宣布，當局已查清策劃知名學者杜金（Aleksandr Dugin）之女因汽車炸彈襲擊身亡一案，指控過去曾在烏克蘭特種部隊服役的沃夫克（Natalya Vovk）就是20日晚間襲擊事件的幕後黑手，還公開了沃夫克出入俄國邊境和莫斯科公寓入口處的監控畫面，聲稱沃夫克已逃到愛沙尼亞。

綜合美聯社與《基輔獨立報》報導，俄羅斯被視為「普丁大腦」的極端民族主義學者杜金，在當地20日晚間經歷喪女之痛，其女杜金娜（Darya Dugina）在一場汽車炸彈暗殺中身亡，引發外界擔憂，認為身份敏感的他恐將讓烏俄戰爭升級。

▲知名學者杜金之女杜金娜在一場汽車炸彈暗殺中身亡。（圖／路透）

FSB在22日晚間指出，這場汽車炸彈襲擊是由烏克蘭情報部門所策劃實施，而殺害杜金娜的女兇手，正是烏克蘭公民沃夫克。FSB透露，43歲的沃夫克過去曾在烏克蘭特種部隊服役，她在接收到烏克蘭情報局的指令後，於7月23日帶著12歲的女兒入境俄羅斯，並在杜金娜居住的大廈租用了一個單位，多次跟蹤對方。

FSB還公開了沃夫克出入俄國邊境和莫斯科公寓入口處的監控畫面，聲稱沃夫克在進入俄羅斯時，盜用了烏克蘭分裂地區頓內茨克（Donetsk）的車牌，並在進入莫斯科後，改用了哈薩克斯坦的車牌。FSB聲稱，沃夫克在刺殺杜金娜後，換成了烏克蘭車牌進入愛沙尼亞。

▲FSB公開殺害杜金娜嫌犯的監控畫面，聲稱沃夫克是這起襲擊事件的幕後黑手。（圖／翻攝自YouTube／Vineyard Saker）

在FSB曝光了沃夫克的身份後，俄羅斯就有傳言聲稱，沃夫克是烏克蘭駐紮在馬立波（Mariupol）的亞速營（Azov）成員，不過亞速營迅速否認沃夫克與亞速營有任何關係。與此同時，烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）21日也表示，烏克蘭「絕對與此事無關，因為烏克蘭不是俄羅斯那樣的犯罪國家，也不是恐怖主義國家」。

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