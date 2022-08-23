謝龍介怒批徐國勇「荒腔走板」：民進黨辜負南部鄉親厚愛

▲台南殺警兇嫌林信吾落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

台南市員警曹瑞傑、凃明誠慘遭割喉殉職；嫌犯林信吾經過一天逃亡，今日（23日）清晨4點36分在新竹的客運站落網。目前已經被帶回台南市第三警分局接受調查。對此國民黨台南市長參選人謝龍介在臉書狂轟內政部長徐國勇荒腔走板、民進黨真的辜負了南部鄉親的厚愛。

謝龍介22日晚間在臉書發文指出，從中午噩耗傳來，心情就一直沉重，直到稍早讀到新聞推播，被公告通緝一下午的陳姓嫌犯，因為身型不符，可能排除涉案，凶手另有其人！

▲謝龍介發文痛批徐國勇荒腔走板 。（圖／翻攝臉書／謝龍介）

謝龍介話鋒一轉痛批內政部長徐國勇「荒腔走板」，指出國內治安惡化，他卻無動於衷，只有跟前警政署長陳家欽爭人事權的時候嗓門特大。「又散播未經警方證實的消息，宣布殉職員警不只中刀，還有槍傷，恐怕干擾辦案，又誤導大眾。」

謝龍介表示，今年以來，台南已經發生多起黑幫槍擊。6月9日，歸仁圓環角頭對轟35槍，一死一傷，當時我就疾呼警政署長，應該南來坐鎮，結果淪為「馬耳東風」。高雄在醫院內上演「行刑式槍決」，中央政府還是無動於衷。「民進黨真的辜負了南部鄉親的厚愛。」