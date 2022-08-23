殺警嫌「南北亡命17hrs」路線曝　1動作製造追緝斷點

記者黃彥傑、崔子柔／綜合報導

台南市安南區2名員警昨（22日）追捕竊盜通緝犯時殉職，嫌犯林信吾做案後，脫下原本穿著的衣帽，更換5種交通工具，從台南下高雄，最後搭客運北上到新竹，今晨4時許下車時遭逮，逃亡過程中，他還有一個心機動作試圖製造警方追查斷點，但最後仍是被警方識破圍捕落網。

林信吾殺害員警曹瑞傑、凃明誠後，騎贓車到土城高中清洗、脫下衣帽，再搭計程車到赤崁樓附近，接著搭公車到台南市立醫院，雖然身上有傷但沒有就醫。

▲▼林信吾逃亡17個小時畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）



23：30

林信吾隨後搭計程車前往火車站，疑似改搭火車到新營，又在附近偷了機車，約於晚間11時30分在新營區和平路上的超商搶劫，並棄車在延平路130號。

▲林信吾棄車在新營區延平路。（圖／記者陳以昇攝）



23：40

林信吾棄車後，約晚間11時40分在新進路一段337號搭白牌計程車前往高雄，同時為了製造斷點，還要求轉到北上路口時才下車。



01：00

林信吾在今（23日）凌晨1時許搭乘和欣客運北上，4時41分在新竹下車時落網。

▲林信吾遭逮。（圖／記者陳以昇翻攝）



目前林信吾被帶回台南市第三警分局接受調查，全案將朝殺人罪方向偵辦。至於作案用的彈簧刀，林信吾則透露已經丟棄在台南市安南區土城高中，警方目前也已經前往搜索。