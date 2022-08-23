殺警嫌林信吾亡命17hrs畫面曝光　換車繞路製造斷點

記者黃彥傑、黃翊婷／連線報導

涉嫌殺害台南市警員曹瑞傑、凃明誠的嫌犯林信吾今日（23日）清晨4點36分在新竹落網。林信吾犯案後逃亡17個小時，22日深夜11點30分左右在台南市新營區和平路搶劫超商，得手約7000多元，隨後棄車改租白牌車南下高雄，還故意在交流道轉往北上路口製造斷點，最終於23日凌晨1點多搭乘和欣客運北上新竹。

▲林信吾逃亡17個小時才落網。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

警方表示，曹瑞傑、凃明誠2名警員22日接獲機車竊盜案，循線追蹤林信吾至案發地點，但當時只看到機車，沒有看到人，由於現場雜草叢生，2人決定分頭搜索。見2名警員分開之後，林信吾持彈簧刀突襲凃明誠，奪槍後挾持身受重傷的凃員，接著他在警車旁遇到未配槍的曹瑞傑，隨即連開6槍，子彈都打中警車，並未擊中曹員，他立即改持彈簧刀砍殺，最後帶著警槍、2個彈匣騎車逃亡。

▼▲林信吾犯案後多次變換交通工具。

林信吾犯案後一路逃逸，22日深夜11點30分左右先是在台南市新營區和平路的超商搶劫，得手大約7000多元，接著在新營區延平路棄車，10分鐘之後他來到新進路一段租白牌車南下高雄，行經九如交流道時特別轉到北上路口才下車，故意製造斷點，23日凌晨1點多搭上和欣客運北上新竹，並於23日清晨4點36分在客運站落網。

林信吾逃亡17個小時，抵達新竹一下車就被逮捕，他被帶回台南市第三警分局接受調查，全案將朝殺人罪方向偵辦。由於林信吾供稱將行凶用的彈簧刀丟在土城高中，警方已重回現場搜索；而台南市警局局長方仰寧將在23日上午8點30分召開記者會說明。

▼林信吾在逃亡過程中還故意製造斷點。