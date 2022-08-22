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陳偉捷疑涉殺警案！國中師揭「從小就很會騙」　自責曾教奪槍術

▲▼台南2警受傷，1人遭割喉重傷。（圖／民眾提供）

▲台南市第二分局兩名警員遭歹徒持刀割喉，雙雙殉職。（圖／民眾提供）

記者閔文昱／台北報導

台南市員警曹瑞傑、凃明誠22日在追緝通緝犯時，慘遭割喉雙雙殉職，震驚社會，陳偉捷一度被列為重要嫌疑人，不過他22時許向警方喊冤「不是我幹的！」目前案情尚在釐清中。對此，陳偉捷的國中老師表示，陳偉捷從小就很會騙，會狡滑地用各種方法逃學，自己也被騙過許多次，「但根本不是什麼逞兇鬥狠的孩子」， 自己對於陳偉捷投案是持正面的態度，「雖然他仍有嫌疑，但我仍然是以相信的態度面對他的。」

這名老師以臉書「鋼凜老師台遊記」發文表示，所有中輟生老師最怕的，就是在社會新聞上看到自己的學生，「我最害怕的事，還是發生了」，即使過了這麼久，他還是能一眼就認出陳偉捷的臉，但他也坦言，陳偉捷當時就是比較愛逃學而已，也不是什麼很壞的孩子。

老師指出，陳偉捷在學校算不上什麼會令人頭痛的人物，在中輟班裡也只算是個小小咖而已，但倒是從小就很會騙，會狡滑地用各種方法逃學，「我當然也一樣被他騙許多次，氣到用安全帽去K他的頭。」而當時學校的人認為很壞的，現在反而過得安安份份的，然後不起眼的就給你幹一票大的。

▲陳偉捷國中老師現身說法。（圖／「鋼凜老師台遊記」授權提供）

▲陳偉捷國中老師現身說法。（圖／「鋼凜老師台遊記」授權提供）

老師透露，2個警員二打一還被奪槍和刺死絕不是警員訓練不足，因為近距離內，槍碰上刀是不見得有勝算的，「這是我的罪過」。他坦言，以前都會教學生各種防身術和武術，從奪刀術到奪槍術全都會教，為的就是怕他們哪天真的又去幫派械鬥時，可以全身而退，其中，陳偉捷是真的有好好學回去又好好練，因此看到這2位警員殉職，「我還真的一點也不意外。」

老師感嘆，自己當時只在那個學校待了一學期，若再待久一點，相信陳偉捷應該不至於會走偏成這樣，另外，陳偉捷過去在班上也不是那種很帶種又很重義氣的學生，「所以大概就算我和他的家人出來叫他投案也是沒有用的。」

老師說，因擔心防身術變殺人術，所以在很久前就決定不再收徒教人武術了，現在只教家族內的小孩而已，「沒想到該面對的還是要面對～我會好好深切反省～」他也稱，這件事令自己確信了一直以來的信念是對的，「你現在對需要幫助的人或是陌生人的一些及時的幫助，在未來一定會改變比你想像中還要多的人的人生～反之亦然～勿因善小而不為，勿因惡小而為之。」

台南警三分局分局長22時許證實，下午鎖定一名可疑嫌犯，陳偉捷已在晚間投案。據悉，陳偉捷向警方喊冤「不是我幹的！」疑似不堪全民肉搜壓力，主動向警方投案，但目前案情尚在釐清中。

針對陳偉捷向警方投案，老師也向《ETtoday新聞雲》表示，自己是在看到警方公布的照片才知道是以前學生，想到了以前有教學生們怎麼奪槍奪刀，就很擔心會不會就是拿自己所教授的技巧的去對付員警，但事實上，很難相信陳偉捷會犯殺警案，「就如同我在文章裡寫的，他就是愛逃學，然後會用各種理由騙老師來逃學，但根本不是什麼逞兇鬥狠的孩子。」 老師也喊話，自己對於陳偉捷投案是持正面的態度，「雖然他仍有嫌疑，但我仍然是以相信的態度面對他的。」

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