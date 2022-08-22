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台南割喉殺警！陳偉捷臉書發文「最好都吞下去」被網友灌爆

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市員警曹瑞傑、凃明誠22日在追緝通緝犯陳偉捷時，慘遭割喉雙雙殉職，震驚社會。對此，網友立刻神到陳偉捷的臉書，紛紛湧入灌爆「既然敢殺警察就要敢出來面對承認錯，不要玩躲貓貓，世界很大就不要讓警察抓到」。

陳偉捷的臉書案發後曝光，最新的公開貼文為2021年2月23日發布，該文寫著「凹蠻也要有個限度。該我了，最好都吞下去」，而該文過去1年內本來只有一則留言，在事件爆發後瞬間湧入800多則留言。

▲▼台南殺警案，凶嫌陳偉捷割喉殺2警。（圖／民眾提供）

▲▼台南殺警案，凶嫌陳偉捷割喉殺2警騎車逃逸。（圖／民眾提供）

▲▼台南割喉殺警！陳偉捷臉書發文「最好都吞下去」被網友灌爆。（圖／翻攝臉書）

▲陳偉捷臉書被網友灌爆。（圖／翻攝臉書）

網友紛紛留言，「對啊該你下地獄了，子彈自己吞下去啦」、「人神共憤的王八蛋」、「X的是在躲殺小，敢殺人不敢面對是不是，垃圾囝仔」、「我相信惡有惡報」、「自己犯的案，像個男人面對就好，殺警察你是什麼咖小？」「現場人山人海」、「臭俗辣，毀掉別人人生算什麼東西」、「你挫賽了，全台灣都認識你了」。

此外，也有網友貼出陳偉捷及其妻子的身分證，但有人相勸「反面別給人家PO出來，針對個人，社會事跟家人無關，請刪除」，希望不要禍及陳的家人。

▲▼台南割喉殺警！陳偉捷臉書發文「最好都吞下去」被網友灌爆。（圖／翻攝臉書）

▲陳偉捷疑似有兩個臉書帳號。（圖／翻攝臉書）

該則貼文本來的一則留言，是一名女網友留言對陳偉捷喊話，「你很敢講欸！還是吃壞了，幹手機跟幹車，把大家一群人放在旅館，還真的以為自己對了，現在不回來，我會叫車主報警，一定有辦法找到你，放心！還有你是專業小偷是嗎？你從頭到尾已經在我這邊幹了三支iphone12pro了，每一次都原諒你，你還敢跟我說你有沒有賣，你是偷習慣了嗎？你放心！你覺得抓不到你，相信兩萬一定一堆人找你，還有手機只要不是交到我手上，總共拿走三支我就要你三根手指頭，我看誰挺你，一個小偷，要搞這麼難看，一開始好好跟你說，我還擔心你，還想說你被押，要跑去對方那押一個換一個，結果我他媽真的在養鬼，你要嘛躲好，要嘛手機跟車回來，要去哪就去哪，記好今天只要沒看到手機跟車，你就知道！你要叫你朋友挺也沒關係！我倒是要看看誰要挺一個專業偷的人」。

有網友發現，陳偉捷還有一個英文姓名的臉書，該文照片下方也被親友怒罵「你再垃圾一點」、「幹我手機，要我給你錢，我說給你，你也是要給我看到手機吧」、「你現在又故意不接不回了是嗎」、「要當垃圾也不是這樣當的，綁架我的手機，叫我給你錢，我錢用好了你不出現，還不夠垃圾嗎 ？」

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