普丁傳健康急速惡化！親信曝快不能主持會議　已頻繁使用替身

▲普丁再次被傳健康亮紅燈，且已經需要仰賴替身幫忙開會或出席活動。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯現年69歲的總統普丁，自烏俄戰爭爆發以來，就頻頻被傳罹癌或得了帕金森氏症。經常在Telegram揭露莫斯科當局內幕的General SVR最近爆料，普丁的健康狀況正迅速走下坡，預料他在不久的將來，很快就會無法親自開會或參加大型活動，甚至還有傳言指出，普丁近期已頻繁使用替身，來掩蓋他的健康問題。

據《太陽報》報導，經常在網上曝光克里姆林宮內幕消息的Telegram賬號「General SVR」，一直聲稱普丁已罹患癌症，該帳號近日發文指出，普丁的健康狀況最近正在急速惡化，而且他還在「與其他嚴重的醫療問題作鬥爭」。

該帳號引述俄國消息人士指出，普丁的親信爆料，他很快將無法親自開會或參加大型活動，而且為了掩蓋自身的健康問題，普丁目前已開始頻繁使用替身。俄羅斯一直以來不斷否認普丁健康狀況亮紅燈的傳言，美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）7月也曾表示，「普丁的身體其實是太健康了。」

報導分析，除了要隱瞞自己的健康狀況外，普丁之所以使用替身，也是因為現在的他，已失去了軍方的支持。有消息人士解釋，「目前幾乎整個俄羅斯的軍事領導層都將烏俄戰爭的失敗、人力和武器的巨大損失，全數歸咎於普丁。」