澳洲最新調查：澳洲人比台灣人更擔憂中國短期內動武

▲中國軍方8月一連多日在台灣周邊海域進行軍演。（圖／路透）

中央社記者丘德真雪梨22日專電

據「澳洲協會」最新公布調查結果顯示，澳洲民眾擔憂中國即將對澳洲動武的比例，高於台灣民眾擔憂中國即將對台灣動武的比例。另外，澳洲受訪者認為中國具有「侵略性」的比例也高於台灣。

位於坎培拉的智庫「澳洲協會」（Australia Institute）今天公布最新民調報告。該項調查分別訪問1000名澳洲受訪者和1000名台灣受訪者，內容包括比較澳洲、台灣兩國民眾對國際情勢的看法和態度。

調查結果顯示，澳洲民眾擔憂中國「即將」（soon）入侵澳洲的比例，比台灣民眾擔憂中國「即將」入侵台灣的比例來得更高。台灣每20名受訪當中，有1人相信「即將」遭受中國以「武力襲擊」（armed attack）；而在澳洲，則是每10名受訪者就有1人對此感到擔憂。

至於澳洲各年齡層之間的差異，主要是年輕人擔心中國會對澳洲動武的比例較高。在60歲以上的受訪者當中，僅3%相信中國將會以「武力襲擊」澳洲。而18至29歲受訪者當中，則有16%相信中國會對澳洲動武；在30至39歲受訪者當中，有13%持相同看法；至於40至49歲和50至59歲的受訪者當中，則各有8%。

對比台灣，有較多澳洲受訪者認為中國是具有「侵略性」的國家。高達86%的澳洲受訪者認為中國具有「侵略性」；而台灣持相同看法者為80%。

另外，該項調查向澳洲訪者問及「澳洲民眾是否準備投入戰爭以助台灣獨立？」對此，約26%澳洲受訪回答「是」，33%回答「不」，41%回答「不知道」。

該項調查也向台灣受訪者問及「台灣民眾是否準備投入戰爭以便讓台灣獨立？」的問題。對此，約17%台灣受訪回答「是」，59%回答「不」，24%回答「不知道」。