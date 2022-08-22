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台南2警追捕通緝犯遇襲雙亡　黃偉哲慰問家屬發表3點聲明

▲台南市長黃哲前往現場了解案情，並前往醫院探視慰問員警家屬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃哲前往現場了解案情，並前往醫院探視慰問員警家屬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市22日中午驚傳兩名員警追緝歹徒過程中遭襲送醫，市長黃偉哲中午接到消息，立刻趕往醫院探視搶救中的員警，卻收到兩名員警均搶救無效，不幸殉職的消息，黃偉哲在醫院陪伴慰問悲痛員警家屬，並表示台南市警局正全力緝凶偵辦中，市府也會全力協助家屬善後從優撫卹。

市長黃偉哲慰問家屬後表達三點聲明。第一點，這起案件是員警因公執勤時不幸殉職的事件，會全力協助家屬辦理後續事宜，也呼籲中央核予最優的撫卹，也對於員警執法奮不顧身，表達最高的敬意。

第二點，黃偉哲譴責本案犯嫌犯下令人髮指的罪行，也表示已責令台南市警察局配合中央刑事局全力投入偵辦，務必要在最短時間內緝凶。

第三點，黃偉哲表示，有媒體報導關於案件兇嫌身分，由於本案目前已由台南地檢署介入指揮中，針對案件進度細節無法對外報告。

黃偉哲到案發現場瞭解案情之後，下午也陪同內政部長徐國勇前往台南奇美醫院及台南市殯儀館慰問家屬。徐國勇接受媒體訪問時強調，絕對會用最大的力量來協助家屬，並請警政署以因公殉職最優撫卹。台南市長黃偉哲則表示，南市府也會在治喪上提供最大協助。

徐國勇也表達了對於本案兇嫌的強烈憤怒，強調會全力掌握、全力緝凶，也絕對支持員警面對歹徒大膽用槍，絕不客氣。

台南市警察局表示，目前已鎖定嫌犯機車車牌「369-PGB」(深紅色，光陽普通重機，有失竊登記)，並在線上下令全台圍捕攔截，同時也提醒線上同仁「注意自身安全」，該機稍早已在一所高中尋獲，但兇嫌逃逸中。

台南市警第二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑與派出所另一名員警共3人，因接獲贓車通報，11時左右趕往三分局轄內追緝，其中凃、曹兩人駕駛巡邏車，第三名員警騎摩托車前往，當騎摩托車員警趕至安南區台江大道四段和北汕尾三路口時，發現凃、曹兩人已倒臥地上，身受重傷，手槍及彈匣被搶走。凃、曹兩人分別被緊急送往永康奇美醫院以及安南醫院，但經過院方搶救，仍然宣告不治。

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