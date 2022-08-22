鄰居曝殺警嫌陳偉捷已婚：他很少回家...看到會點頭打招呼

記者吳奕靖、林冠吟／台南報導

台南2名員警凃明誠、曹瑞傑22日中午11時許追捕騎乘機車的竊盜通緝犯陳偉捷，竟遭割喉殉職，陳嫌搶走員警配槍後逃逸，警方稍早在安南土城高中尋獲陳嫌所遺棄的贓車。據陳嫌鄰居表示，只知道他已婚，不過很少回來，他們不是很清楚到底發生什麼事情。

▲台南殺2警案，沾有血跡與遺留彈孔的警車拖離。（圖／記者黃彥傑攝）



鄰居指出，目前只知道尚在逃亡的陳偉捷已婚，過去他看到鄰居也都會點頭打招呼，不過他很少回來，對他在外的情況不是很了解。據悉，由於殺警案的案發地點與陳偉捷的住家確實相隔不遠，初步研判陳偉捷確實有地緣關係。

▲台南2警殉職，鄰居曝兇嫌陳偉捷已婚。（圖／記者吳奕靖翻攝）



2名殉職員警遺體稍早移至台南市立殯儀館，台南地檢署指派主任檢察官許嘉龍及檢察官黃彥翔偕同法醫前往相驗，並指揮台南市警局進行偵辦，犯罪被害人保護協會台南分會亦於第一時間前往殯儀館陪同家屬進行必要之協助。內政部長徐國勇和台南市長黃偉哲稍早也抵達殯儀館，將陪伴家屬相驗。

▲台南殺警兇嫌陳偉捷正面曝光。（圖／民眾提供）

台南市警局局長方仰寧下午說明，不幸殉職的凃明誠與曹瑞傑當時同坐一部巡邏車執行巡邏勤務，受理機車竊盜案，2人一路追著犯嫌軌跡來到台江大道和北汕尾三路口，原本還有一部機巡的同仁跟在一旁，不過2人先行到場，未料當機巡同仁趕抵現場時，只看到凃、曹2人滿身是血地躺在地上，立即打電話求救。

初步了解，曹瑞傑身上有刀傷、遭割喉，凃明誠有領警用配槍，但現場卻找不到槍，相關預備彈匣也尚未尋獲，目前唯一可以確定的是，有一把警槍不見，且現場有發現彈孔，研判應該就是警用槍彈孔，詳細案情要等到陳嫌落網後才能釐清。

▲陳偉捷逃亡所用的贓車於安南區土城高中被尋獲，車上有血跡。（圖／記者黃彥傑翻攝）