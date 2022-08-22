日本「2023國防預算」破5.5兆創新高！　提高戰力與中國抗衡

▲日本2023年度防衛預算創新高。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本防衛省向財務省提出2023年度的防衛預算（國防預算）申請，總金額高達5兆5947億日幣（約新台幣1兆2332億元），創下新高。由於在申請書中列出多項未明示具體金額的「事項要求」，因此總金額預計還會再增加。此外，日本當局也打算改良陸上自衛隊12式陸基反艦導彈，以制衡中國大陸。

根據《日本新聞網》報導，防衛省提出的2023年度防衛預算申請金額高達5兆5947億日幣（約新台幣1兆2332億元），超過2021年度的5兆4898億日幣（約新台幣1兆2089億元），成為有史以來最高額的國防預算。由於日本政府打算修改包含國家安全保障戰略在內的3大國防文書，因此還將新增多項未明列具體金額的事項要求，整體預算將會更高。

▲日本首相岸田文雄視察日本自衛隊基地。（圖／路透）



考量到「台灣有事，日本有事」與近日中國大陸在海上的動作頻頻，日本有意在年底宣布，將具備「能根據自衛目的攻擊敵方彈道飛彈發射基地」的反擊能力，並改良陸上自衛隊12式陸基反艦導彈。目前部署於陸上自衛隊的國產「12式反艦飛彈（地對艦）」射程僅數百公里，經改良後有望可以擴大1000公里，如此一來北韓或中國沿岸都將涵蓋在範圍內。

除此之外，日本政府還將擴充無人化設備，除了警戒監視與資訊收集外，將購買可以發動攻擊的無人機以及小型無人機。

執政黨自民黨曾在夏天的參議院大選公約中明記，會將防衛預算提高至國內生產毛額（GDP）的2%以上，並在5年內大幅強化防衛能力。

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