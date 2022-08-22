2點全露！素食正妹衝LV專櫃「潑血怒吼」　為救動物脫了

▲素食主義者塔什（Tash Peterson）幾乎全裸，衝進LV專櫃「潑灑假血」抗議。（圖／翻攝自YouTube／V-gan Booty）



記者吳美依／綜合報導

澳洲知名素食主義者塔什（Tash Peterson）20日發起最新示威，她幾乎全身赤裸、只穿一條丁字褲，衝進墨爾本的路易威登專櫃（LV），不僅全身沾滿假血，還在店內潑灑同款紅色液體，控訴精品業者虐殺地球上最脆弱的小動物，「LV雙手沾滿鮮血，如果你們不是素食主義者，那你們也一樣。」

塔什播放動物哀號的聲音，要求消費者停下腳步聆聽。她激昂喊道，人類為了滿足時尚及服飾需求，催生了皮草、羽絨及絲綢等產業「虐待、折磨並謀殺動物」，「LV謀殺乳牛、綿羊、山羊、鱷魚、蛇、狐狸、水貂、鴨和鵝。他們謀殺小羔羊，把牠們的皮膚變成皮衣。」

大批顧客駐足錄影，儘管2名保全試圖引導塔什離開，但似乎沒有太大作用。稍後，員警趕到現場，警告塔什可能因為損害店內商品，觸犯刑事損害罪名。

▲塔什因為抗議方式令人震驚，多次躍上新聞頭條版面。（圖／翻攝自Facebook／Tash Peterson）



Newshub報導，塔什1年前也在珀斯（Perth）LV專櫃展開類似的抗議活動，呼籲消費者不要購買動物製品，卻因為那場示威，以及另一次在市場外的抗議活動，揹上2項脫序行為罪名，挨罰3500美金（約新台幣10.5萬元）。

28歲的塔什多次躍上新聞頭條，她以舉行抗議活動、提倡素食主義聞名，去年曾打扮成一頭乳牛，衝進超市怒吼「你們都在支持性侵及謀殺」，還被指控騷擾顧客，禁止進入西澳（Western Australia）所有酒吧長達9個月。