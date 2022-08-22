中獎彩券被咬爛！主人寄「凶手照」給彩券公司...結局超驚喜

▲2凶手窩在一旁面露無辜。（翻攝自推特@wpdeabc15）

圖文／鏡週刊

中了樂透應該是件開心的事，但美國有戶人家的樂透中獎獎券，卻被家中的2隻愛犬當作玩具全部撕碎，夫妻倆醒來後看到客廳的慘狀傻眼，「凶手」無辜窩在一旁，令主人好氣又好笑。讓人感到意外的是彩票公司得知後的反應。

根據《Oregon Lottery》報導，薩勒姆（Salem）和瑞秋（Rachael）居住在美國俄勒岡州，兩人先前買了一張彩券，對獎後發現幸運中了8美金（約新台幣240元）的獎金，沒多想的他們將彩券放在客廳，但隔天一早卻發現，彩券被撕碎，而凶手就是兩隻哈士奇傑克（Jack）和蘋果（Apple）。

▲主人中獎的彩券被愛犬當成玩具咬爛。（翻攝自推特@wpdeabc15）

原來，傑克和蘋果把彩券當作玩具，趁著主人在房間裡呼呼大睡時，興奮地把彩券撕爛到，夫妻倆起床才驚覺愛犬做的「好事」。而薩勒姆和瑞秋也將兩隻狗狗縮在角落的模樣拍下，只見狗狗們露出無辜眼神，彷彿知道自己做錯了。

但夫妻倆並沒有動怒，反而是覺得很有趣，將彩券和2隻狗狗的照片寄給彩券公司，並透露，傑克和蘋果大概覺得彩券「很美味」，才會把它撕成這樣。沒想到，對方看完信後竟幫忙把彩券拼回原本樣子，更將全數獎金用支票方式把寄回，讓2人開心表示會把這筆錢替傑克和蘋果買更多玩具，「我們很愛牠們，但有時候牠們真的太瘋狂了」。







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