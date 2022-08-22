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陳偉捷冷血殺2警　身分資料曝光！竟釣出苦主曝悲慘經歷：快還錢

記者朱祖儀／綜合報導

台南通緝犯陳偉捷今（22）日中午騎乘贓車遭警方攔下，不料他竟出手攻擊2名員警，導致2警重傷身亡，目前警方全力追緝嫌犯中。但沒想到有網友看到和陳偉捷有關的資料後，發現自己2年前似乎曾遭對方在線上遊戲裡詐騙，氣得PO文大罵「陳偉捷該還錢了吧！」

▲▼台南殺警案，凶嫌陳偉捷割喉殺2警。（圖／民眾提供）

▲陳偉捷騎機車逃逸。（圖／民眾提供）

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台南安南區北汕尾三路22日發生凶殺案，27歲員警曹瑞傑及36歲凃明誠疑似在追緝竊盜通緝犯時，遭到對方攻擊，雙雙失去生命跡象，其中一人甚至遭割頸20公分，2警送醫後經緊急搶救仍宣告不治。目前警方已鎖定嫌犯機車車牌「369-PGB」（深紅色，光陽普通重機，有失竊登記），並公布犯嫌長相，名字為陳偉捷。

追查線索曝光後，一名網友在PTT上發文，表示看到「陳偉捷」這個名字覺得非常眼熟，才驚覺曾在線上遊戲上被對方詐騙過，報案至今2年了，但他一輩子都忘不掉。文章中也附上台南地方檢察署通緝書，看到上方被通緝人姓名、出生年月日和地址，都和先前曝光過的資料一致，讓他懷疑是同一個人，氣得說「陳偉捷欠錢該還錢了吧！」不少網友看到也都傻眼，表示「資料都一樣是同一個人吧？」「他的前科就是這個？」「太可怕了」。

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲網友發現詐騙自己的人就是陳偉捷。（圖／翻攝自PTT）

據了解，陳偉捷2020年11月也曾遭人在臉書社團爆料「欠債2萬、惡意跑帳」，還丟爛攤子給家人收，隨即神隱失聯，家人不堪其擾只能報失蹤人口；不料2年後，陳嫌竟會犯下震驚全台社會的殺警案，一舉奪走2條人命。目前陳嫌尚未落網，警方正全力動員追緝中。

▼陳偉捷2年前也曾遭人在臉書社團爆料。（圖／民眾提供）

▲▼台南殺警案，凶嫌陳偉捷割喉殺2警。（圖／民眾提供）

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