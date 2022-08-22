西班牙野火延燒6天終於趨緩　確認「無任何活性火線」解除撤離令

▲西班牙15日遭野火肆虐，至今已摧毀超過2萬公頃土地。（圖／路透）

記者鄭文晴／綜合報導

位於南歐的西班牙15日遭野火肆虐，至今已摧毀超過2萬公頃土地，迫使上千居民撤離。外媒表示，21日消防人員穩住野火情勢，當地「不再有任何活性火線」，得以解除剩餘所有的撤離命令。而鄰國葡萄牙中部也因天氣酷熱引起森林大火，連西班牙首都摩天大樓都籠罩在飄散的霧霾中。

根據外媒報導，西班牙15日的大火，起初是從瓦倫西亞（Valencia）貝希斯鎮（Bejis）附近開始燒起來，在高溫的天氣下難已撲滅火勢，大火燃燒6天，至今摧毀了超過2萬公頃土地，導致大約2200人撤離。地方內政首長布拉佛（Gabriela Bravo）21日表示，經飛機空中勘查，確定當地不再有任何活性火線，狀況已經穩定下來了。

▲西班牙乾旱嚴重。（圖／路透）

當地消防人員說，野火轉小的原因，主要是因為風勢減低、夜間溫度稍涼，以及較高的濕度，才得以順利控制火勢。不過布拉佛也提醒，氣象局預測22日後氣溫仍高，強風可能會重新點燃火勢，還須謹慎提防。

瓦倫西亞地方政府首長浦格（Ximo Puig）指出，撤離人員現在都可以返回家園，「雖然恢復正常了，但還是需要小心防範」。地方官員20日已解除了貝希斯和托拉斯（Toras）兩地的撤離令。

▲葡萄牙森林大火。（圖／路透）

在熱浪侵襲和長期乾旱的影響下，西班牙今年來爆發快400起大火，摧毀超過28.3萬公頃的土地，是2021年總受損面積的3倍多。鄰國葡萄牙中部地區也同樣遭受災害，森林大火讓西班牙首都馬德里（Madrid）摩天大樓「四塔」（Four Towers）籠罩在煙霧中，燒毀約8.5萬公頃土地，相當於葡萄牙領土的1%。