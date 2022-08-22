針對國家的「仇恨言論」？　巴基斯坦前總理演說遭禁播　

▲巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）。（圖／翻攝自伊姆蘭汗臉書）

記者鄭文晴／綜合報導

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）指控，當地政府暫時封鎖了全國的Youtube，以阻止民眾即時收聽他在政治集會上發表的演說。巴基斯坦電信總局稱，伊姆蘭汗的演說內容是針對國家機構的「仇恨言論」，不利於維持法律和秩序，可能會擾亂國家的和平與安寧。

▲伊姆蘭汗21日在拉瓦爾品第（Rawalpindi）發表演說。（圖／翻攝自伊姆蘭汗臉書）

綜合外媒報導，巴基斯坦電子媒體監管機構20日晚間宣佈，禁止轉播伊姆蘭汗21日的演說，原因是認為他的發表是對國家機構的「仇恨言論」。事後伊姆蘭汗在推特上發文表示，「外來政府在我演講期間封鎖了YouTube」。

當局補充說，伊姆蘭汗的演說「不利於維持法律和秩序，可能會擾亂國家的和平與安寧」。伊姆蘭汗瞄準了許多國家機構，包括政府，員警和該國強大的軍隊，並在當局發布禁令後不久，伊姆蘭汗所屬政黨表示，將在「500多個YouTube和臉書頻道」上直播這場演說。

然而，巴基斯坦各地的社群媒體用戶反映，當伊姆蘭汗21日即將在軍事重鎮拉瓦爾品第（Rawalpindi）發表演說時，無法連上YouTube。在當日演說中，伊姆蘭汗表示，自己不接受現任聯合政府而受到審查，便被政府趕下臺。

電視禁令是在伊姆蘭汗對巴德警察局長和一名女法官發出威脅的第二天，聲稱他的幕僚面臨煽動叛亂指控，遭到逮捕和酷刑。巴德警方21日根據反恐法條款，指控伊姆蘭汗威脅警官和法官。