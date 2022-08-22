普丁心腹女兒被炸死！專家曝「真兇是自己人」　莫斯科菁英憂政變

▲莫斯科調查人員證實，達莉亞駕駛的車輛底盤被安裝爆炸裝置 。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

普丁親密盟友杜金（Aleksandr Dugin）的女兒20日晚間死於汽車炸彈攻擊，莫斯科菁英人人自危，並且擔心爆發政變。多名分析人士指出，這場暗殺更可能是俄羅斯安全部門所為，甚至直指俄國聯邦安全局（FSB）的抵抗份子暗中策畫，就是為了恐嚇效忠克里姆林宮的人們，最終目標則是推翻普丁政權。

杜金是俄羅斯極端民族主義學者，也被認為是烏克蘭戰爭的策劃者，雖然沒有擔任公職，但與普丁關係緊密，甚至被封為「普丁的大腦」。他與29歲女兒達莉亞（Darya Dugina）出席活動，原本要一起搭車，最後卻臨時改坐另一輛車，逃過一劫。

▲29歲的達莉亞是知名記者及評論員。（上圖／翻攝推特；下圖／路透）



調查人員證實，達莉亞駕駛的汽車底盤被安裝爆炸裝置，普丁心腹及莫斯科菁英深感震驚，他們擔心自己成為下一個暗殺目標，不僅指控烏克蘭是幕後主使者，還呼籲對基輔及西方國家採取復仇行動。不過，烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）否認涉案，「我們不像俄羅斯是犯罪國家，也絕對不是恐怖主義國家。」

俄國歷史學家費爾什廷斯基博士（Dr Yuri Felshtinsky）指出，杜金是「俄羅斯民族主義運動裡的可惡人物」，在各國關係良好，但可能因為財富及權力而被盯上。他認為，俄國安全部門有人想要剷除杜金，這場攻擊「極可能是俄羅斯內部衝突的一部份」，而烏克蘭忙著打仗，不太可能派人前往莫斯科組織恐怖攻擊。

▲多名專家認為，烏克蘭涉入的可能性低，反而更有機會是俄羅斯「自己人」犯案。（圖／路透）



前俄國下議院杜馬（Duma）議員波諾馬瑞夫（Ilya Ponomarev）因為反對克里姆林宮的活動而被驅逐，現在暫居烏克蘭。他認為這場暗殺與俄國內部的「黨派之爭」有關，地下游擊組織「國民共和軍」（National Republican Army）計畫推翻普丁，還準備對其他親俄政客及寡頭展開攻擊。

普丁前文膽、政治分析師加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）認為，這次暗殺是一場「象徵性行動」，旨在威懾克里姆林宮的效忠者，如今不僅克里米亞，就連俄國本土、甚至首都莫斯科都發生恐怖攻擊，「這不再是你在電視上看到的抽象戰爭」。還有另一些專家認為，可能是普丁本人下令暗殺，因為他被顧問批評，在烏克蘭戰爭「做得不夠多」。

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