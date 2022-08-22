博物館展出「猶太人遭竊畫作」　紐約推新法要求註明出處背景

▲納粹政權於二戰期間嚴格控管思想文化，還盜竊人民的書本及藝術品等。（圖／Wikipedia）

實習記者殷稚雅／綜合報導

美國紐約州於上週通過新法案，要求當地博物館將「在納粹時代被盜竊的藝術品」設置標示，表明藝術品是納粹於二戰時期從歐洲人（主要為猶太家庭）手中所掠奪的。希望透過此做法提高大眾對於作品出處的認識，並加強作品來源的透明度。

根據《CNN》報導，紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）於10日簽署一項新法案，規定紐約博物館於相關藝術品旁設置標示。紐約州參議員卡普蘭（Anna M. Kaplan）於官方發布的聲明中表示，大屠殺期間約有60萬件畫作從猶太人手中遭奪走，這些畫作至今仍在許多藝術機構展出，卻沒有人知道這些畫作背後的「暗黑歷史」。

近年來，多間博物館也陸續開始採取相關行動，現代藝術博物館（Museum of Modern Art）就曾於2000年，啟動研究作品出處的計畫，以識別出被盜竊的藝術品。紐約猶太遺產博物館（Museum of Jewish Heritage）也曾於2018年舉行「歸還儀式」，以慶祝遭納粹盜竊的藝術品成功歸還給合法所有者。

此外，當天也同時通過了「改善紐約學校針對大屠殺的教育方法」及「公布免除大屠殺賠償費用的金融機構名單」兩項要求。對此，為大屠殺倖存者提供補助與救援的非營利組織「索賠會議」（Claims Conference）執行副總施奈德（Greg Schneider）表示，組織對於這幾項法案非常滿意，更說道「制定一系列法案來幫助倖存者，並促進與他們的經歷相關的教育是非常重要的。」