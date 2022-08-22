搭上公司老闆！人妻「辦公室嗨啪14次」嬌喊：親親～綠帽夫崩潰了

▲高雄一名公司老闆偷吃內部已婚女同事，被對方丈夫一狀告上法院，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

阿健（化名）身為公司老闆，竟偷吃公司內一名已婚女同事小娟（化名），兩人經常互傳曖昧對話，甚至每個月至少在辦公室內發生性行為1次，被小娟丈夫抓包後，一狀告上法院。對此，法院審理後，判阿健須賠償綠帽夫40萬元。

綠帽夫主張，他與小娟結婚多年，育有2名子女，但從2021年10月間，他意外發現小娟與阿健的親密對話，內容提及，「早安啊寶貝」、「寶貝我到家囉」、「我來了」、「有沒有想我啊……」、「親親」、「嗯嘛嗯嘛」等。

綠帽夫見狀，氣得直接質問小娟，而小娟坦承，阿健是她公司老闆，兩人已交往1年多，除了曖昧訊息之外，「尚有在辦公室內發生性行為，頻率至少一個月一次」，累計下來兩人至少發生14次性行為。

對此，阿健辯稱，他跟小娟只是同事關係，因他同時也擔任業務部講師，跟同事間的互動較為密切，為表達對同事的關心，以及增進同事間情誼，他才用較為親密的用語問候同事，但絕無不良動機。

不過，開庭時小娟則出面作證，打臉了阿健的說詞，證明兩人確實曾在公司內發生性行為，直到離職後才沒有往來。法院審理後，不採信阿健說詞，最終盼他須賠償綠帽夫40萬元。全案可上訴。