2女合照突脫衣解放乳頭　德總理蕭茲猛盯「車頭燈」被抓包

▲德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與民眾合照卻遇到抗議。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

德國總理府21日開放民眾參觀，其中有2名女子假借要與總理蕭茲（Olaf Scholz）合照，待站定位後卻突然脫掉上衣，上半身全裸地露出寫在身上的抗議標語。儘管隨扈隨即衝上前去制伏兩人，但場面一度混亂，媒體更捕捉到蕭茲尷尬地微笑後，眼睛卻直盯著其中1人的胸部。

綜合外媒報導，西方各國因俄羅斯軍事進攻烏克蘭，對其祭出制裁，但卻也引發俄國不滿，因此實施「反制裁」。俄羅斯降低對他國的天然氣供應，此舉也讓仰賴俄國天然氣的德國面臨冬季天然氣存量不足的窘境。儘管多數民眾認為應該要嚴厲制裁俄國，但國會議員擔憂會造成經濟影響，因此拒絕禁運俄國天然氣。

▲蕭茲（Olaf Scholz）被發現偷瞄示威者胸部。（圖／達志影像／美聯社）

德國總理府21日開放民眾入內參觀，總理蕭茲也現身與參觀民眾合照留念，沒想到其中2名女性卻在與蕭茲合照時，突然脫去上衣，露出寫在皮膚上的抗議標語，要求德國政府應該硬起來實施俄國天然氣禁運。兩人突如其來的「大露點」脫序舉動也讓蕭茲當場傻眼，只能維持著尷尬的笑容，並且雙手緊握。

隨扈見狀後隨即上前制伏2名抗議女性，並將她們架走，但整個過程也全被現場媒體捕捉。從照片中更可以看到，蕭茲忍不住盯著其中一名女性的胸部，場面十分尷尬。

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