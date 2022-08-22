美日接力！「日華懇」議員團今訪台　會長出發前鬆口：牽制中國

▲古屋圭司與木原稔稍早從羽田機場出發。（圖／古屋圭司推特）
記者王佩翊／編譯
日本國會跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員與木原稔眾議員22至24日訪台，兩人稍早已經從羽田機場出發，預計中午就能抵達。古屋出發前再次強調此次訪台的意義。他表示，此行將會向蔡英文總統傳遞日方對於台灣的態度，而這也的確與牽制中國有關。
根據《日本新聞網》報導，日本國會最大團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司、事務局長木原稔22日上午從羽田機場出發，預計在台北停留至24日。期間兩人除了會晤蔡英文總統外，還會與立法院、國防部等官員見面。
根據外交部說明，古屋將拜會行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮及臺灣日本關係協會會長蘇嘉全等人，就台日間各項重要議題進行意見交換。另外也會赴汐止五指山國軍公墓弔唁我國故總統李登輝先生。
古屋圭司稍早搭機前向記者表示，「我們將會確實地將我方對於台灣的態度，傳遞給以蔡英文總統為首的台灣政府關係人士，並進行溝通。而相關態度則與牽制中國有關。」
古屋圭司22日也在推特上表示，「身為日華議員懇談會的會長，我將與事務局長木原議員同訪台灣，預計停留至24日。期間預定與蔡英文總統與各重要人士進行會談。我們也將弔唁李登輝前總統。中國的軍事挑釁、非正常的行動，不僅對台灣，對整個東亞的和平與安全都造成極大風險。與擁有共同價值觀的國家進行緊密的合作是不可欠缺的。」
「日華懇」是日本國會最大友台議員團體，目前約有260多位國會議員加入，長年以來推動台日友好交流不遺餘力。古屋會長去年7月首次成功號召舉辦「台美日國會議員戰略論壇」，今年3月更促成我國蔡總統與安倍晉三前首相在「日華懇」總會進行視訊會談。木原事務局長現任自民黨外交部會「台灣政策專案小組」副座長，曾協助召開台日執政黨國會議員「2+2」會談。古屋會長與木原事務局長對台立場至為友好，均為我國重要友人。
日華議員懇談会会長として、事務局長の木原議員とともに24日まで訪台。— 古屋圭司 (@Furuya_keiji) August 21, 2022
蔡英文総統はじめ、精力的に要人と会談予定。李登輝元総統の墓参も。
中国による軍事的挑発等、常軌を逸した行動は台湾のみならず東アジア全体の平和と安全を犯すリスクに直面。
共通の価値観を持つ国々の緊密な連携が不可欠だ。 pic.twitter.com/tuYA1Fm2ll
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