美日接力！「日華懇」議員團今訪台　會長出發前鬆口：牽制中國

▲古屋圭司與木原稔稍早從羽田機場出發。（圖／古屋圭司推特）

記者王佩翊／編譯

日本國會跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員與木原稔眾議員22至24日訪台，兩人稍早已經從羽田機場出發，預計中午就能抵達。古屋出發前再次強調此次訪台的意義。他表示，此行將會向蔡英文總統傳遞日方對於台灣的態度，而這也的確與牽制中國有關。

根據《日本新聞網》報導，日本國會最大團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司、事務局長木原稔22日上午從羽田機場出發，預計在台北停留至24日。期間兩人除了會晤蔡英文總統外，還會與立法院、國防部等官員見面。

根據外交部說明，古屋將拜會行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮及臺灣日本關係協會會長蘇嘉全等人，就台日間各項重要議題進行意見交換。另外也會赴汐止五指山國軍公墓弔唁我國故總統李登輝先生。

古屋圭司稍早搭機前向記者表示，「我們將會確實地將我方對於台灣的態度，傳遞給以蔡英文總統為首的台灣政府關係人士，並進行溝通。而相關態度則與牽制中國有關。」

古屋圭司22日也在推特上表示，「身為日華議員懇談會的會長，我將與事務局長木原議員同訪台灣，預計停留至24日。期間預定與蔡英文總統與各重要人士進行會談。我們也將弔唁李登輝前總統。中國的軍事挑釁、非正常的行動，不僅對台灣，對整個東亞的和平與安全都造成極大風險。與擁有共同價值觀的國家進行緊密的合作是不可欠缺的。」

「日華懇」是日本國會最大友台議員團體，目前約有260多位國會議員加入，長年以來推動台日友好交流不遺餘力。古屋會長去年7月首次成功號召舉辦「台美日國會議員戰略論壇」，今年3月更促成我國蔡總統與安倍晉三前首相在「日華懇」總會進行視訊會談。木原事務局長現任自民黨外交部會「台灣政策專案小組」副座長，曾協助召開台日執政黨國會議員「2+2」會談。古屋會長與木原事務局長對台立場至為友好，均為我國重要友人。

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