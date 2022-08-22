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脫衣舞孃嫁富商「連生21寶」　結果老公洗錢被抓！慘況曝光

▲▼ 25歲俄裔辣媽克里斯蒂娜（Kristina Ozturk）曾是脫衣舞孃，嫁給57歲富商蓋利普（Galip Ozturk）。（圖／翻攝Instagram@batumi_mama）

▲25歲的克里斯蒂娜曾是脫衣舞孃，嫁給富商蓋利普，透過代理孕母連續生下21個孩子。（圖／翻攝Instagram@batumi_mama）

記者吳美依／綜合報導

25歲俄裔辣媽克里斯蒂娜（Kristina Ozturk）曾是脫衣舞孃，嫁給57歲富商蓋利普（Galip Ozturk）後，透過代理孕母連續生下21個孩子，希望一圓大家庭的美夢，未料丈夫卻因洗錢罪名而入獄。她在Instagram坦承，自己一心等待老公平安回家，很難好好經營粉絲專頁，分享生活近況。

▲▼ 25歲俄裔辣媽克里斯蒂娜（Kristina Ozturk）曾是脫衣舞孃，嫁給57歲富商蓋利普（Galip Ozturk）。（圖／翻攝Instagram@batumi_mama）

▲光是孩子們的生活必需品，每週就耗費4000英鎊（約新台幣14.2萬元）。（圖／翻攝Instagram@batumi_mama）

《每日郵報》報導，克里斯蒂娜與前夫育有一女，嫁給蓋利普後，搬進東歐國家喬治亞的一棟3層樓豪宅，夢想共同養育105個孩子。為了盡快達成夢想，他們砸下16.8萬歐元（約新台幣507萬元），在2020年3月至2021年7月迎接21個寶寶，每年光是聘請保姆的費用就超過9萬歐元（約新台幣270萬元）。

▲▼ 25歲俄裔辣媽克里斯蒂娜（Kristina Ozturk）曾是脫衣舞孃，嫁給57歲富商蓋利普（Galip Ozturk）。（圖／翻攝Instagram@batumi_mama）

▲▼ 25歲俄裔辣媽克里斯蒂娜（Kristina Ozturk）曾是脫衣舞孃，嫁給57歲富商蓋利普（Galip Ozturk）。（圖／翻攝Instagram@batumi_mama）

▲克里斯蒂娜一心等待丈夫歸來，難以分享生活近況。（圖／翻攝Instagram@batumi_mama）

不過，蓋利普多宗官司纏身，他在母國土耳其被指控謀殺罪，判處無期徒刑，因此早於2018年就逃離家鄉。今年5月，又因為洗錢及偽造文書罪名，遭喬治亞當局逮捕。

克里斯蒂娜在Instagram擁有將近23萬粉絲，她曾發文傾訴丈夫不在身邊的痛苦，「你們許多人可能注意到我們家發生的事情，我越來越難繼續經營這個粉絲專頁，因為一心等待丈夫回家的時候，很難談論開心的家庭瑣事。我很確定這一天很快就會到來，但與此同時，我只想說非常感謝你們的支持及祝福。」

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