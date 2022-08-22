豬仔工作內容曝光！假扮越南妹網戀　專騙「純情男」儲值

▲豬仔逃回國後爆料，被軟禁時的工作內容主要是假扮越南妹騙人儲值。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者王佩翊／編譯

柬埔寨人蛇集團詐騙事件頻傳，柬越邊境的一間賭場18日因為有大量遭囚禁的越南籍員工破門竄逃，並跳河游回越南，因此引發關注。在42名豬仔中，有1人溺斃、1人遭賭場保全捕獲，其餘40人已順利逃回越南。其中一名被害者則坦言，該間賭場脅迫他們使用交友軟體，並假冒成越南妹詐騙越南男性儲值，如果業績沒有達標，不但會被扣薪，還會被虐待，或是賤賣給其他不法集團。

根據《中國報》引述當地媒體報導，越南「豬仔」集體逃出柬埔寨賭場事件中的40名越南人已經被當地政府接管，待完成調查後，就能夠返回家人身邊。越南政府日前已透過外交部要求柬埔寨當局協助救援，而安江省公安廳也成立2個工作小組，分別對此案的「拐賣人口」與「非法偷渡出境」進行調查。

▲越南公布40名逃出柬埔寨賭場男女的安置畫面。（圖／翻攝自An Giang Border Guard）



一名成功逃出柬埔寨賭場的25歲越南籍男性表示，自己原本是一個木匠，在家鄉的收入其實不算少，但當初受到鄰居蠱惑，對方聲稱前往柬埔寨可以獲得高薪又輕鬆的工作，怎知最後卻是被賣到當地賭場，就這樣被困了4個多月。

被害者說，在賭場內的工作主要是使用交友軟體進行詐騙，他們必須假裝自己是越南女孩，待對方上鉤後，再引誘儲值，並透過此手法不當得利。據悉，賭場的目標業績為5天1500萬越南盾（約新台幣1.9萬元）或是單月3至4億越南盾（約新台幣38萬至51萬元）。

如果詐騙金額沒有達到目標，就會扣薪，甚至被電擊直到昏厥，也有人直接被賤賣給其他詐騙集團。

另一方面，這起越南豬仔逃亡案件中，1名16歲少年因為在渡河時不幸被沖走，最終溺斃。

►16歲豬仔溺斃！成功逃出柬埔寨賭場 跳河保命反被沖走