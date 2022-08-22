疫苗合約封存30年遭批「黑箱」　王必勝公佈採購價格：平均一劑765元

▲王必勝（右）表示，疫苗每劑約765元，沒有所謂保密30年。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

疫苗採購專案被衛福部認定密件，須等30年才能解密，使前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中備受批評。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，從來就沒有「密件」問題，更公開截至今年底政府採購疫苗劑數與花費總額，換算下來每劑約765元，但王必勝強調，這是不同品牌總和，買的數量不一樣，只能做一個參考。

王必勝上午說明會未發正式採訪通知，僅透過特定媒體轉達要於今（22）日上午以「捍衛同仁」為由說明採購事件，更要搶在國民黨台北市長參選人蔣萬安召開記者會前說明。

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王必勝上午與指揮中心發言人莊人祥一同出席，一上台就拿出手寫小抄進行說明。他表示，對討論疫苗採購相關指涉，因為這涉及到指揮中心作業，決定先行說清楚。

王必勝先回應合約問題，表示在採購疫苗因為種類很多，與不同公司都有簽約，但不同公司與不同疫苗都有要求保密期限，時長從5年、7年到永久不等，因為是商業合約，依合約辦理是常識也必須要遵守。

他說，雖然有看到沒有一些未簽約的雙方會公佈採購內容，譬如一隻買多少錢，但這些都在合約保護情況下。他也回應國民黨議員徐巧芯提到日本公告資訊，直言合約預算、買了多少隻，「這些資訊在衛福部官網都有公佈，且公布時間到7月底。」

王必勝另提到，各界爭執的30年就是公文保存問題，與人簽約後內部會產生公文，「根據對我們人員詢問，是因為這是既有的採購，設定保存期限是30年，但上面寫一個『密』，是指公文處理方面，而不是國家機密，因為國家機密需要謙和到最高行政單位。」

而公務機關每天會傳遞很多公文，寫了密就不能隨便討論、影印、傳遞，也不會外流。30年是保存期限，認為比較合理的「密」是合約到了，可以公開的時候，就不要再做「密」這個動作。沒有要保存30年的問題。

指揮中心有成立疫苗採購調閱小組，在去年10月20日有開秘密會議，由當時昭偉與立委15位，決定調閱方式，在去年11/1~11/30提供調閱，在立法院503室提供調閱，當時有8位立委有去調閱，沒有迴避監督問題。

「現在想強調的是，疫情還在進行中，疫苗採購也還在進行，包括次世代疫苗採購，需要維持與他國簽訂合約，才能維持誠信，他國也會把疫苗賣給我們。」王必勝說，自己在指揮中心2年多來，疫苗採購團隊都是戰戰兢兢、日以繼夜與對方進行簽約、談判事宜，這裡面絕對沒有黑箱，同仁也禁得起檢驗，不能說合約需要保密就說是黑箱，這是很不公平。

他再強調，沒有所謂保密30年問題，雖然政治與選舉不是指揮中心考量問題，但希望政治不要干預指揮中心運作。王必勝最後更請莊人祥公布疫苗採購價格，扣除捐贈數量，截至今年底總共採購5351萬劑，總共花費408.6億元，等同於每劑價格是765元，但他強調，這些是所有採購品牌的總和，每個品牌買的數量不一，只能做為參考。