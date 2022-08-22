俄羅斯重大車禍！　貨車撞小巴士至少16人喪命

1/2A truck drove into the oncoming lane, crushed a passenger bus and crashed into another truck in the Ulyanovsk region of the Russian Federation.



As a result of the accident, 16 people died, three more injured are in serious condition. pic.twitter.com/8UgaaoyyZi — Flash (@Flash43191300) August 21, 2022

文／中央社莫斯科21日綜合外電報導

俄羅斯烏里揚諾夫斯克州（Ulyanovsk）執法當局指出，今天當地有一輛貨車與一輛小型巴士相撞，造成至少16人喪命，另有3人送醫治療。





▲俄羅斯重大車禍。（圖／翻攝推特）

路透社報導，烏里揚諾夫斯克州的內政部門透過聲明表示：「初步資料顯示，重型貨車的駕駛沒有及時減速，並撞上一輛停著的小型巴士。」

В Ульяновской области погибли больше 10 человек из-за столкновения микроавтобуса с двумя грузовиками



Видео: ЧП Ульяновск pic.twitter.com/pVtSvm47du — SOTA (@Sota_Vision) August 21, 2022

烏里揚諾夫斯克州內政部門還提到，事故現場的道路工程代表著，當時小型巴士正排隊等候前進。

塔斯社（TASS）報導，俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）已經展開刑事偵查。

塔斯社引述一名執法部門消息人士的說法指出，貨車駕駛是罹難者之一。