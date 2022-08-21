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從沒和異性交往！女同志「被掰直」愛上大叔　羞認：每週壞壞5次

一名女同志愛上大30歲大叔，2人生活幸福美滿！（翻攝自Aliyah Coleman臉書）

▲一名女同志愛上大30歲大叔，2人生活幸福美滿。（翻攝自Aliyah Coleman臉書，下同）

圖文／鏡週刊

真愛不分性別，若能找到對的人絕對是令人羨慕又幸福的事！美國一名26歲的年輕女教師阿利亞（Aliyah），過去只和女性交往，從沒與異性談過戀愛的她，2020年遇到了同為教師的56歲男子肯尼斯（Kenneth Coleman），意外發現自己深深地被吸引，最後被「掰直」步入婚姻，生活幸福美滿，即便2人年齡差了30歲，還能維持一週5次的「壞壞」頻率！

《每日星報》報導，26歲的女同志阿利亞是一名是中學老師，過去的她只對女性感興趣，也認為自己一生就是個同性戀者，直到2020年遇到了大他30歲、有2個孩子的單身父親肯尼斯，竟產生了「心動」的感覺，於是提出交往，她說：「我以前從未考慮過和男人在一起，而且當時我才剛結束與另一女子的3年感情」。

從沒和異性交往！女同志「被掰直」愛上大叔　羞認：每週壞壞5次

阿利亞表示，當下感到相當震驚，因為她從來都認為自己只對女性有感覺，「我被肯尼斯的長相、學識吸引了，一開始就想嫁給他，這是我從未有過的經驗」，而2人相處的過程也非常融洽、一拍即合，完全沒有「相差30歲的代溝」，很快地便步入禮堂，身邊的親友也紛紛給予支持，為小倆口送上真誠祝福。

阿利亞受訪時還自爆，和老公的「性生活」非常美滿，沒有任何不適感，到現在還能維持一週5次的壞壞頻率，她坦言肯尼斯已進行結紮手術，這讓不想生孩子的她感到相當放鬆，2人的關係也更加穩定，「當他告訴我他做了手術時，這是個好消息，因為我從來不想當媽媽！」



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