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大陸 大陸焦點 特派現場

回家發現養了幾年的「白龍越獄」　他瞬間安靜不說話了

回家發現養了幾年的「白龍越獄」　妻子：丈夫瞬間安靜不說話了

▲一對夫妻回家發現寵物魚消失魚缸中，最後在魚缸蓋找到，完全不知道上蓋的魚缸，魚是怎麼跑到上面的。（圖／翻攝自星視頻）

圖文／CTWANT

大陸一對夫妻養了幾隻寵物魚，當中包含一隻白龍魚，丈夫每天都細心照顧寵物魚們，結果有天深夜回家發現地上有水漬，以為是魚缸漏水，卻發現養了好幾年的白龍魚不見了，兩人四處尋找卻發現上蓋的魚缸上，竟然躺著那隻消失的白龍魚，最後試過許多方法龍魚依舊離開水面太久回天乏術，妻子也表示「丈夫瞬間安靜不說話了」。

據陸媒《星視頻》報導，廣東深圳發生一起寵物魚莫名「越獄」的事件，一對夫妻深夜回家後，發現地上有水漬，以為是魚缸漏水，沒想到趕緊擦乾後發現魚缸中一條白龍魚不見了，四處尋找想說是不是跳了出來，沒想到最後在上蓋的魚缸上找到牠，趕緊讓牠回到水中搶救，妻子回憶老公當下「瞬間說不出話來」，因為已經養寵物魚養了好幾年，成為生活的一部分了。

回家發現養了幾年的「白龍越獄」　妻子：丈夫瞬間安靜不說話了

▲最後寵物魚嘗試各種方法，依舊沒有搶救回來。（圖／翻攝自星視頻）

妻子透露，老公每天不管多累回家第一時間就是餵魚，如今魚突然出現在魚缸蓋上，他們也調了監視器，卻都沒有拍到魚跳出的畫面。魚因為離開水面太久，即使找了許多搶救的辦法，但依舊沒有搶救過來，也讓男飼主相當傷心，並至今不解魚怎麼會跑到蓋子上。

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