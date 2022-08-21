普丁親信女兒被炸死！俄定調謀殺事件　親俄派控：是烏克蘭做的

▲俄羅斯調查人員21日在案發現場進行後續工作。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁親密盟友杜金（Aleksandr Dugin）的女兒20日晚間驚傳身亡，疑死於車輛爆炸攻擊。俄羅斯偵查委員會表示，她的座車被安裝爆炸裝置，是經事先計劃的雇凶謀殺，親俄派更指控，烏克蘭極有可能是這場爆炸的幕後黑手。

綜合俄羅斯衛星通訊社、RT等報導，杜金20日晚間和29歲女兒達莉亞杜金娜（Darya Dugina）參加完活動後一同乘車返家，但杜金在最後一刻決定和女兒搭乘不同車輛。然而當座車來到莫斯科附近奧金佐沃地區時發生意外，達莉亞的車輛在高速公路上轉彎時突然爆炸，整台車瞬間起火，由於行駛速度快，事發後車輛也失控飛向路邊。

VIDEO: Footage from the scene of the bombing, with Aleksandr Dugin looking on in the foreground.pic.twitter.com/e2rA0Pa7C0 — Conflict News (@Conflicts) August 20, 2022

消防急救部門抵達現場時，一輛汽車已被團團大火吞噬，馬路上滿是車體碎片殘骸，而一名酷似杜金的男子將雙手舉至額前，表情震驚地看著爆炸現場。

▲汽車爆炸現場一名酷似杜金的男子神情相當震驚。（圖／翻攝自推特）

俄羅斯聯邦偵查委員會表示，死者身分已確認完成，就是記者兼政治學家達莉亞杜金娜，車內被安裝爆炸裝置，已刑事立案，經調查，這起事件是事先計劃好的犯罪行為，具有雇凶性質。

親俄派如今指控，這起爆炸事件的幕後黑手就是烏克蘭，鎖定攻擊的目標為杜金。俄國作家、政治運動家札哈爾普利列平（Zakhar Prilepin）指出，「（烏克蘭）就是會做這種事，他們的行為早已越線……這是喜劇演員、穿著T恤的男人（暗指烏克蘭總統澤倫斯基），開綠燈點頭放行這種行動」。

▲俄羅斯表示，記者、政治評論家達莉亞杜金娜死於這起汽車爆炸案。（圖／翻攝自推特）

官媒RT電視台負責人西蒙揚（Margarita Simonyan）直言，「是他們（烏克蘭）炸死杜金的女兒」，呼籲攻擊基輔「決策中心」。而頓內茨克人民共和國領導人普希林（Denis Pushilin）也說，「卑鄙的壞蛋！烏克蘭政權恐怖分子試圖消滅杜金，炸死他的女兒……為達莉亞杜金娜祈禱，她是一名真正的俄羅斯女孩」。

外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）說，若主管部門確認此案與烏克蘭有關，這將會是基輔政府的國家恐怖主義政策。不過截至目前，尚未有證據表明烏克蘭政府參與這起汽車爆炸案。

▼ 俄羅斯表示，案發爆炸的車輛被安裝爆炸裝置。（圖／路透）

►「普丁大腦」俄極端主義學者 女兒車內遭炸死！他目睹抱頭崩潰