普丁親信女兒被炸死！俄定調謀殺事件　親俄派控：是烏克蘭做的

▲俄羅斯調查人員21日在案發現場進行後續工作。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯總統普丁親密盟友杜金(Aleksandr Dugin)的女兒20日晚間驚傳身亡,疑死於車輛爆炸攻擊。俄羅斯偵查委員會表示,她的座車被安裝爆炸裝置,是經事先計劃的雇凶謀殺,親俄派更指控,烏克蘭極有可能是這場爆炸的幕後黑手。

綜合俄羅斯衛星通訊社、RT等報導,杜金20日晚間和29歲女兒達莉亞杜金娜(Darya Dugina)參加完活動後一同乘車返家,但杜金在最後一刻決定和女兒搭乘不同車輛。然而當座車來到莫斯科附近奧金佐沃地區時發生意外,達莉亞的車輛在高速公路上轉彎時突然爆炸,整台車瞬間起火,由於行駛速度快,事發後車輛也失控飛向路邊。

VIDEO: Footage from the scene of the bombing, with Aleksandr Dugin looking on in the foreground.pic.twitter.com/e2rA0Pa7C0