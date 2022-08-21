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金融時報：台灣本周準備接待更多外國訪團　日本、美國接力訪問

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國《金融時報》消息指出，儘管中國大陸不斷透過軍事威脅與制裁，企圖阻止各國與台灣往來，但台灣將在本周接待更多外國議員，包含日本和美國的代表團。

根據《金融時報》報導，日本國會跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司將在22日率團訪問台灣，而美國國會議員代表團也會接著在周末抵台，而這也是美國國會代表團在幾周內第三度訪台。

▲▼日本超黨派友台議員聯盟「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司。（圖／翻攝自古屋圭司推特）

▲日本超黨派友台議員聯盟「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司。（圖／翻攝自古屋圭司推特）

報導指出，美國、歐洲和日本的國會議員或內閣成員，一直以來都會定期訪問台灣，儘管北京一直反對這樣的交流，但從未有過具體反制動作，直到美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台之後，才開始採取軍事威脅和制裁手段回應。

就在裴洛西訪台前一周，日本眾議員、前防衛大臣石破茂才於7月27日率團訪台，當時並未引發中國強烈反應。不過，立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agne Vaiciukeviciute）在裴洛西之後訪台，立刻被北京宣布制裁；美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）率團訪台後，中國也隨即宣布在台灣周圍展開新一輪軍演。

▲▼交通部次長祁文中代表我方於圓山飯店為立國交通部政務次長愛格涅等一行人餞行。（圖／交通部提供）

▲交通部次長祁文接待立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agne Vaiciukeviciute）。（圖／交通部提供）

日本匿名官員指出，日本政府內部對於古屋圭司的訪問沒有特別擔心，不過同時也害怕台海間的緊張局勢，可能會破壞日本與中國大陸關係的微妙平衡，「今年正好是日本和中國建立外交關係50周年，有來自商界的壓力，但我們作為外交官，也希望能和中國保持穩定關係，從這個角度來看，我們不應該鼓勵日本議員訪台。」

▲▼美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）率團訪台。（圖／路透）

▲美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）率團訪台。（圖／路透）

隨著美國、日本和歐洲對中態度變得更加敵對，各國政府與台灣接觸的次數也越來越多，以強調共同的價值觀。《金融時報》統計，台灣今年已經接待了14個來自未建交國家的議會或政府代表團，其中包含19名美國國會議員。自總統蔡英文2016年上任以來，已經有已有58名美國國會議員訪台，在這段期間每年訪台人數增加一倍。

除了美國以外，中歐和東歐的立院和政府也成為常客，因為他們對於和中國經濟往來所帶來的好處感到失望，且大力抵制北京嚴厲的政治要求。立陶宛下周會在台北開設經貿代表處，預計9月會開始運作；加拿大參眾議員則計劃在10月率團訪台。

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