快訊／日相岸田文雄確診！咳嗽、低燒不止　才剛打完第4劑

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄21日確診，而剛結束暑假的他，原定22日就要返回公務，如今後續行程勢必將出現變動。岸田15日上午出席終戰之日的全國戰歿者追悼式，下午正式進入暑期休假，期間曾到訪茨城打高爾夫球，還與家人一同到靜岡旅遊，沒想到卻出現低燒、咳嗽等症狀，並在暑假的最後一天確診。

▲日本首相岸田文雄確診。（圖／達志影像／美聯社）



根據《富士新聞網》報導，日本首相岸田文雄21日宣布確診新冠肺炎，而他當天才剛結束約1週的暑假。岸田文雄15日下午開始正式放暑假，並預計要在22日重新開始執行公務，但行程預計將產生變動。