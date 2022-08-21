囚犯「熱戀女獄警」5個月！分手又搭上監獄護士　下場慘了

Custody Officer And Nurse Accused Of Affair With Same Inmate https://t.co/Q3qkUQJLpj — Gatekeepers News (@gatekeepers_ng) August 20, 2022

記者張方瑀／綜合報導

英國一名女和一名男性囚犯墜入愛河，這段「禁忌之戀」維持了5個月，沒想到男囚犯分手後竟立刻又勾搭上監獄裡的女護理師，兩人又交往了兩個月，現在這兩名女性都因「行為不當」被起訴。

根據《每日郵報》報導，英國25歲獄警露絲（Ruth Shmylo）在2021年12月至4月間，在威爾斯格拉摩根郡（Glamorgan）的B類男子私人監獄裡，和一名男性囚犯大談戀愛。結果短短5個月的戀情結束之後，這名囚犯竟然又愛上了監獄女護理師艾莉絲（Elyse Hibbs），無縫接軌從5月就開始新戀情，直到7月結束。

現在獄方也得知這項醜聞，這兩名女子都被指控行為不當，起訴書中指出，「作為一名公職人員，在沒有合理解釋的情況下，故意做出不當行為，與一名囚犯發生不恰當的關係，這相當於濫用公眾對於公職人員的信任。」

法院和獄方都未公開涉案男囚的身分，而這兩名遭控告的女子將會在下月一起出席刑事法庭，目前兩人都未做出抗辯。

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