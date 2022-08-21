　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

談美國經濟最大風險　諾貝爾獎得主：台灣若出問題將是災難

▲▼ 2001年諾貝爾經濟學獎得主邁克爾·斯賓塞（Michael Spence）。（圖／達志影像／美聯社）

▲邁克爾·斯賓塞說，美國經濟最大的風險仍舊是地緣衝突擴大，而氣候相關風險也在增加中。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

2001年諾貝爾經濟學獎得主邁克爾·斯賓塞（Michael Spence）17日受訪時，美國經濟面臨的最大風險為地緣政治衝突擴大，「台灣一旦出現問題，將是一場災難」。

彭博報導，邁克爾·斯賓塞在這場專訪中，談及美中歐經濟前景以及中國經濟放緩對世界的影響。他認為，總體而言，通貨膨脹已經見頂，但可能不會在短期內進入穩定可接受的水平範圍，不過隨著金融體系的調整，各類大宗商品的價格飆升可能會趨緩。

面對「美國經濟面臨的最大風險為何」的提問，邁克爾·斯賓塞直言，最大的風險仍舊是地緣政治衝突擴大，「台灣一旦出問題，將是一場災難」，而氣候相關的風險也在不斷增加中。不過他也對美國政府給出正面評價，像是推動基礎設施法案、半導體及科學法案，這些均涉及對長期經濟表現至關重要的投資。

至於中國經濟放緩方面，邁克爾·斯賓塞表示，這看起來應該是真的，不僅會影響全球供應鏈，也影響內需，房地產領域的失衡大到足以對整體經濟產生重大風險。他說，中國政府持續在有潛力產生現代經濟的領域進行大量投資，這是對的決定，中國的中長期前景相當不錯，但短期內也存在相當強勁的逆風。

他進一步說明，中國經濟增長放緩將會直接影響全球經濟增長，影響貿易夥伴與投資，美方正歷經中國企業下市潮，短期內讓人感到緊張抑制投資，長期來看也是個糟糕結果。不過他也預期，若無意外，中國經濟會在未來2至3年會出現反彈復甦。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
余苑綺「心型子宮」搏命生2胎！百萬分之一機率懷孕　癌細胞卻轉
假日搭捷運　他開罵左側乘客「不懂規矩！」怒PO一幕被砲慘了
余苑綺癌逝！直腸癌「初期常無症狀」　醫示警：3前兆是警訊
雷／《全明星4》藍隊慘被電！錢薇娟說重話
快訊／朱芯儀煎熬2天「得知余苑綺噩耗」　心痛留話
南太鉉女友發文道歉「藥吃太多失控」　回應吸毒爆料
快訊／余天李亞萍哭著上車　淚喊余苑綺「放下了好不好」　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁親信女兒被炸死！俄定調謀殺事件　親俄派控：是烏克蘭做的

囚犯「熱戀女獄警」5個月！分手又搭上監獄護士　下場慘了

金融時報：台灣本周準備接待更多外國訪團　日本、美國接力訪問

快訊／日相岸田文雄確診！咳嗽、低燒不止　才剛打完第4劑

菲傭到柬埔寨找爽缺　3個月傳「吊點滴慘照」悔喊：當初決定是錯的

日少女為殺母弟　提前「殺人練習」！涉谷街頭隨機砍路人母女

談美國經濟最大風險　諾貝爾獎得主：台灣若出問題將是災難

歐盟插旗印太！德、法參加17國軍演　專家：中國比俄羅斯更具威脅

肢解「出軌丈夫」後燉來吃！　冷血人妻遭長期家暴惹殺機

站暖爐前30秒燒掉睡衣　2歲男童險被火紋身！媽驚恐PO照勸世

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

修車修一半「整台車掉落」　陸技師1move急閃險遭砸

手機＋閃光→額溫槍？　客人全乖乖排隊量體溫

普丁親信女兒被炸死！俄定調謀殺事件　親俄派控：是烏克蘭做的

囚犯「熱戀女獄警」5個月！分手又搭上監獄護士　下場慘了

金融時報：台灣本周準備接待更多外國訪團　日本、美國接力訪問

快訊／日相岸田文雄確診！咳嗽、低燒不止　才剛打完第4劑

菲傭到柬埔寨找爽缺　3個月傳「吊點滴慘照」悔喊：當初決定是錯的

日少女為殺母弟　提前「殺人練習」！涉谷街頭隨機砍路人母女

談美國經濟最大風險　諾貝爾獎得主：台灣若出問題將是災難

歐盟插旗印太！德、法參加17國軍演　專家：中國比俄羅斯更具威脅

肢解「出軌丈夫」後燉來吃！　冷血人妻遭長期家暴惹殺機

站暖爐前30秒燒掉睡衣　2歲男童險被火紋身！媽驚恐PO照勸世

嘉義護理師院內砍同事！她脖子噴血慘叫　檢方聲押

福來喜策略性配球　吳哲源最長先發：靠守備幫忙

假日搭捷運　他開罵左側乘客「不懂規矩！」怒PO一幕被砲慘了

網傳腹瀉入伍生被要求別通報醫務所　陸軍官校澄清：絕非事實

台中購物節秀創意首獎出爐　得主當場求婚市長盧秀燕喜見證

研究：3類音樂可改善失眠！悲傷情歌反效果...「戴耳機睡」下場慘

老婆看電視關注初登板　麥力德賽後隔空放閃

貓頭鷹寶寶掉出窩　乖站路邊「鞠躬狂點頭」：請幫我回家

自備環保杯多收「5元服務費」！台南飲料店下場糗大…網狂喊拒買

朱芯儀煎熬2天「等到余苑綺噩耗」　心痛留話：我們是血淋淋的例子

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

「普丁大腦」俄學者女兒車內遭炸死

正妹突失智忘記名字　竟是家中這生物害的

8歲女兒驚恐「房間有人」　媽看監視器傻了

海灘驚見「無頭女屍」沖上岸　真相超害羞

賭場豬仔跳河「水面全是人頭」！40人游回越南

派對新影片外流　再曝芬蘭總理與男歌手貼身熱舞

3.5公尺巨鱷拖泳客浮屍游運河！　最新下場曝光

日15歲少女隨機砍2母女！　被逮稱：想被判死刑

不知道曾感染Omicron！56%未能意識自己確診

華人「豬仔」騙不下去！　人蛇轉攻這幾國

普丁親信女兒被炸死　親俄派：烏克蘭做的

不止柬埔寨！去這2國打工也是騙

16歲豬仔逃出柬埔寨賭場　下秒跳河溺斃

更多熱門

相關新聞

美CDC研究：猴痘病毒可依附物品表面

美CDC研究：猴痘病毒可依附物品表面

彭博報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）一項研究顯示，猴痘病毒可依附在許多常見的居家用品，尚不清楚這是否會導致傳播感染。

日本擬縮短與陸差距！將擁千枚長射程反艦飛彈

日本擬縮短與陸差距！將擁千枚長射程反艦飛彈

柬官員：柬國人曾被拐賣　不願見此痛苦再發生

柬官員：柬國人曾被拐賣　不願見此痛苦再發生

華郵：習近平要求拜登「阻擋」裴洛西訪台

華郵：習近平要求拜登「阻擋」裴洛西訪台

推特年終獎金砍半　內部信件：馬斯克收購影響業績

推特年終獎金砍半　內部信件：馬斯克收購影響業績

關鍵字：

Michael Spence台灣北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／余苑綺癌逝！享年39歲

余苑綺「一天8顆蘋果竟罹直腸癌」

余苑綺「2片肺全變白」吸全氧苦撐！

余天顫抖痛哭「綺綺不會痛了」

王瞳「撕心求助訊息」曝光！　王彩樺一看噴淚：很心疼　　

余天李亞萍對女淚喊「我們放下了」

余苑綺遺書曝光！

豬仔煉獄KK園區最大投資金主　竟是竹聯幫

揭娜美9年豪奢生活！連千毅2點嗆「離婚沒這麼簡單」

娜美再爆料「跟我借百萬周轉」！

連千毅曬匯款證明「沒虧待」　妻再嗆：要我繼續爆料？

連千毅直播「娜美親上線火爆開嗆」！當眾逼離婚

威廉、卓君澤皇宮婚禮…吳宗憲來了　納豆帶依依見習

林靜儀大型翻車現場！　媒體人酸爆

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

更多

最夯影音

更多
Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回
胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面