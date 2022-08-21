一年救治30隻石虎　苗栗獸醫師陳芸詩獲林務局表揚

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣的後龍動物醫院是後龍鎮第一家動物臨床醫院，也是苗栗唯一石虎救傷處理醫院，由獸醫師陳芸詩10年前回到家鄉苗栗後龍設立，最近一年救治約30隻石虎，20日獲林務局頒發野生動物生命教育楷模獎肯定。

▲林務局20日表揚對林業及自然保育有功的人士跟團體，苗栗後龍動物醫院一年救治30隻石虎獲獎。（圖／記者蔡文淵翻攝）

對救治野生動物具高度熱忱的陳芸詩，畢業後先到南投特有生物中心學習如何照顧、救治野生動物，學成後決定返鄉成立獸醫院貢獻所長，10年前為後龍唯一的獸醫院，她全年無休，常犧牲休假救治受傷的野生動物，從鳥類的斑鳩、五色鳥、大冠鷲、蜂鷹，再到哺乳類的穿山甲、山羌等，每年處理野生動物救傷案件超過百件。

棲息在台灣淺山區的石虎，為瀕臨絕種的保育類動物之一，目前估計全台只剩下五百隻，而苗栗地區又是石虎出沒的熱區，她常常深夜接到石虎受傷通報，立刻衝出門搶救，這些石虎多為車禍、遊蕩犬撕咬、誤入捕獸籠而受傷，也曾搶救因有機磷農藥中毒的石虎，而後龍動物醫院是苗栗唯一的石虎救傷處理醫院，近一年就曾救治多達30隻的石虎，石虎搶救成功後，都會野放返回山林，後龍動物醫院也提供第一線石虎的健康檢查、醫療與短期收容工作。因對自然保育有功，昨(20)日獲得林務局表揚。

陳芸詩說，感謝林務局的肯定，謙稱自己救傷動物只是治標，重點還是生態保育教育的推廣。

▲▼林務局20日表揚對林業及自然保育有功的人士跟團體，苗栗後龍動物醫院一年救治30隻石虎獲獎。（圖／記者蔡文淵翻攝）