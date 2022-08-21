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美國CDC研究：猴痘病毒可依附居家用品表面　包括滑鼠沙發

▲家居,居家,擺設,懶骨頭,。（圖／pexels）

▲研究發現，猴痘確診者出現症狀20天後，儘管經常洗手清潔，但仍在許多高接觸區域發現病毒。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）一項研究顯示，猴痘病毒可依附在許多常見的居家用品，尚不清楚這是否會導致傳播感染。

研究指出，同住一屋簷下的2名猴痘患者就算進行消毒，每天多次洗手、定期洗澡，但在兩人症狀出現20天之後，仍在多達70%的高接觸區域發現猴痘病毒，包括沙發、毯子、咖啡機、電腦滑鼠以及電燈開關。任何物品或表面都沒有檢測到活病毒，顯示感染傳播風險極低。

已知兩人均在5月確診猴痘，其中一人的生殖器、手部、胸部、嘴唇及頭皮出現皮膚病變，另一人的皮膚病變則在腳部、腿部、手指部位，病情持續約一個月。

依據另一份CDC的研究，美國超過90%的猴痘個案中，都與近期男男性接觸有關，而病毒可透過液體或確診者使用過的物品傳播擴散，但仍未知物品表面依附的猴痘病毒在多大程度上會構成病毒間接傳播。

美國CDC指出，若到猴痘確診者家中作客仍應做好保護措施，佩戴口罩、避免接觸可能被病毒汙染的物體表面、保持手部衛生，也要避免共用餐具、衣服、床鋪用品或毛巾，同時遵循居家消毒建議。

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