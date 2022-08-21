「普丁大腦」俄極端主義學者　女兒車內遭炸死！他目睹抱頭崩潰

▲普丁親密盟友、極端民族主義學者杜金（Aleksandr Dugin，左）的29歲女兒死於車輛爆炸。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁的親密盟友、有「普丁的大腦」之稱的哲學家杜金（Aleksandr Dugin）於20日晚間和女兒一同返家，但他在最後一刻決定和女兒分開搭乘不同車輛，沒想到，途中女兒乘坐車輛突然爆炸起火，導致她因此死亡。Telegram流出的影片中，杜金不敢置信地雙手抱頭，震驚看著車輛冒出熊熊大火。

▲29歲的達莉亞疑死於車輛爆炸攻擊。（圖／翻攝自推特）

英國BBC引述俄羅斯媒體報導，杜金20日晚間和29歲女兒達莉亞（Darya Dugina）參加完活動後一同乘車返家，但杜金在最後一刻決定和女兒搭乘不同車輛，然而，卻在莫斯科附近奧金佐沃地區發生意外，達莉亞的車輛在高速公路上轉彎時突然爆炸，整台車瞬間起火，由於行駛速度快，事發後車輛也失控飛向路邊。

社交媒體Telegram上曝光的影片可見，消防急救部門抵達現場時，一輛汽車已被團團大火吞噬，馬路上滿是車體碎片殘骸，而一名酷似杜金的男子將雙手舉至額前，表情震驚地看著爆炸現場。

VIDEO: Footage from the scene of the bombing, with Aleksandr Dugin looking on in the foreground.pic.twitter.com/e2rA0Pa7C0 — Conflict News (@Conflicts) August 20, 2022

BBC指出，杜金是著名的極端民族主義理論者、哲學家，儘管未在俄國政府中擔任公職，卻是普丁總統的親密盟友，甚至獲得了「普丁的大腦」、「普丁的拉斯普丁（Rasputin，俄帝國末期的奸佞寵臣）」等稱號。有說法稱，杜金的極端民族主義著作深刻影響了普丁的世界觀，與他決定入侵烏克蘭可能也有密切相關，且杜金過去就曾表態支持俄羅斯侵略烏克蘭。

▲汽車爆炸現場一名酷似杜金的男子神情相當震驚。（圖／翻攝自推特）

女兒達莉亞生前則是知名記者與評論員，今年稍早還因為在網路上發表與俄羅斯入侵烏克蘭的「假消息」，而遭到英國制裁，如今卻突然死於車輛爆炸襲擊，目前尚不清楚是否父親杜金才是原本的暗殺目標。

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