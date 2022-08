「普丁大腦」俄極端主義學者　女兒車內遭炸死！他目睹抱頭崩潰

▲普丁親密盟友、極端民族主義學者杜金(Aleksandr Dugin,左)的29歲女兒死於車輛爆炸。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/編譯

俄羅斯總統普丁的親密盟友、有「普丁的大腦」之稱的哲學家杜金(Aleksandr Dugin)於20日晚間和女兒一同返家,但他在最後一刻決定和女兒分開搭乘不同車輛,沒想到,途中女兒乘坐車輛突然爆炸起火,導致她因此死亡。Telegram流出的影片中,杜金不敢置信地雙手抱頭,震驚看著車輛冒出熊熊大火。

▲29歲的達莉亞疑死於車輛爆炸攻擊。(圖/翻攝自推特)

英國BBC引述俄羅斯媒體報導,杜金20日晚間和29歲女兒達莉亞(Darya Dugina)參加完活動後一同乘車返家,但杜金在最後一刻決定和女兒搭乘不同車輛,然而,卻在莫斯科附近奧金佐沃地區發生意外,達莉亞的車輛在高速公路上轉彎時突然爆炸,整台車瞬間起火,由於行駛速度快,事發後車輛也失控飛向路邊。

社交媒體Telegram上曝光的影片可見,消防急救部門抵達現場時,一輛汽車已被團團大火吞噬,馬路上滿是車體碎片殘骸,而一名酷似杜金的男子將雙手舉至額前,表情震驚地看著爆炸現場。

VIDEO: Footage from the scene of the bombing, with Aleksandr Dugin looking on in the foreground.pic.twitter.com/e2rA0Pa7C0