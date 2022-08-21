聯合國秘書長：俄糧須進入市場　否則明年恐爆發糧食危機

▲烏克蘭糧食局部恢復出口，同為糧食出口大國的俄羅斯也對世界糧食供應有重大影響。（圖／路透）

文／中央社伊斯坦堡20日綜合外電報導

聯合國秘書長古特瑞斯今天呼籲，必須保障俄羅斯的化肥和農產品能夠「暢通無阻」地進入全球市場，否則全球糧食危機最快可能於明年爆發。

法新社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）在伊斯坦堡的聯合協調中心（JCC）表示，「所有政府和私營部門都應合作，以將它們（俄國化肥及農產品）運往市場。」

聯合協調中心專門負責監督基輔和莫斯科7月簽署的烏克蘭糧食出口協議執行情況，並由聯合國和土耳其擔任擔保人。

據報導，烏國穀物出口協議還保障俄羅斯在西方制裁下出口其農產品和化肥。

古特瑞斯指出，「我們在伊斯坦堡和敖德薩（Odessa）看到的只是解決方案（指烏國穀物出口協議）中較明顯的部分。交易的另一部分是保障俄羅斯食品和化肥在全球市場暢通無阻，這兩類貨物不受國際制裁」，儘管如此，他說，俄國的糧食和化肥出口仍面臨「障礙」。

他強調，「若是2022年沒有化肥，2023年就可能發生糧食不足的狀況。從烏克蘭和俄羅斯獲得更多糧食和化肥，對於進一步穩定商品市場和降低消費價格至關重要。」



