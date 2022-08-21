胎盤像蛋花湯子宮瀕破裂！　台大醫救回味全龍前隊長妻：仍有內疚

▲林旺衛一家四口與二寶「小肉粽」救命恩人施景中合照。（圖／翻攝施景中臉書）

記者張靖榕／綜合報導

台灣職棒味全龍前隊長林旺衛妻子懷孕時，胎盤被醫師說過像「蛋花湯」，子宮甚至瀕臨破裂，生產當晚大出血，經歷生死關頭，所幸在台大醫師施景中果斷動刀後救回母子倆。施景中昨（20日）回到老家台南時，林旺衛夫妻特地帶孩子前去拜訪救命恩人，不過施景中仍稱，對林旺衛妻子仍有很大的內疚。

林旺衛夫妻2018年懷第二胎「小肉粽」，當時林妻胎位不正加上早產，生產當天大出血，情況相當危急，最終在醫師手術搶救下活了下來。事實上，拯救林妻的醫師正是台大名醫施景中。

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施景中昨（20日）在臉書發文，回到老家台南，接到林旺衛夫妻倆的電話，希望能拜訪小孩的恩人，「我絕對不敢自居，這對善良的夫妻對我來說，是難忘的一段痛苦歷程。」

施回憶當初林妻被診斷出有植入性胎盤，看過的醫師都要她放棄，盡早把小孩引產保全性命，大醫院的醫師形容胎盤狀況就像「蛋花湯」，本該是實心的胎盤卻「充滿恐怖的血池，滾盪翻攪」。

在台大醫院復健科同仁引薦下，林妻到了施景中的門診，期間因為子宮瀕臨破裂，痛得必須坐在輪椅上。懷孕7個月左右，林妻大出血被送進台大，施團隊評估後安排在30周附近生產。

第一次的刀非常難開，開完當晚林妻大出血，經過子宮動脈栓塞仍止不住，施決定半夜再進手術房。送林妻進刀房前，林旺衛緊跟在旁，擔心地問「她會不會有生命危險」，沒有十足把握的施景中也只能先安撫。

所幸最終手術相當成功，母子均安，才有了今天林旺衛一家4口與施景中的開心合照，他說「小肉粽」現在發育得好，令他非常欣慰。林妻也得以親口對他說，「謝謝當年的你救了我的命和我的小孩。」

這段佳話讓網友們敬佩施景中確實是一名仁醫，他卻在留言處說，「我對她還是有非常大的內疚，不過夫婦從不引以為意」，話點到為止，他並沒有接著說下去。網友要他放寬心，「別內疚，他們夫妻倆懷著感恩的心來的。」