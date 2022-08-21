派對新影片外流　再曝芬蘭總理與男歌手貼身熱舞

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.



Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.



Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd — Visegrád 24 (@visegrad24) August 19, 2022

文／中央社

36歲芬蘭總理馬林參加派對熱舞，影片外流後挨轟，有人還懷疑她吸毒，她因此主動接受藥檢以自清。但今天又有新影片曝光，馬林在派對上與一名不是她丈夫的男子貼身跳舞。

法新社報導，馬林（Sanna Marin）今天在官邸告訴記者：「為了打消一切質疑，我今天接受了藥檢。」她說藥檢結果會在一週內出爐，也會立刻向媒體公布。

她不僅否認吸毒，還說沒看見派對上任何人使用毒品，但她承認當時有喝酒。馬林說：「我這一輩子，連年少的時候都從未碰過任何毒品。」

▲芬蘭總理馬林（Sanna Marin）新的影片外流，是與流行歌手抱在一起跳舞。（圖／路透）



美國福斯新聞（Fox News）報導，今天流出的第2支影片可以看到，馬林與芬蘭流行男歌手歐拉維烏西維爾塔（Olavi Uusivirta）抱在一起跳舞，對方還俯身靠近她的臉。

已婚且育有一子的馬林，8月7日清晨4時被人目睹在芬蘭首都赫爾辛基的「俱樂部」（Klubi）夜店裡，雙臂環繞歐拉維烏西維爾塔。

新聞界人士推測，影片中歐拉維烏西維爾塔正在親吻馬林的脖子。但馬林否認，說對方當時要不是在她耳邊說話，就是與她親頰。

這位芬蘭總理說：「如果有人親我的臉頰，沒有什麼不適當的，也不是我無法處理或無法告訴我丈夫的事。」

澳洲新聞網（News.com.au）報導，一名當時在「俱樂部」的目擊者表示，他看到馬林與3名男子跳舞。馬林2020年8月與丈夫雷克南（Markus Raikkonen）結婚。

這位目擊者對芬蘭媒體Seiska爆料說：「她還坐在2名不同男子的大腿上。她把手放在一名男子身邊，那名男子輕輕握住她的手臂。」

馬林表示，對於那些將她卸下拘束的影片外流的人感到失望，且她也有權利跟其他人一樣放鬆。

但批評馬林的人說，她的職責重要到不能花時間尋歡作樂，尤其芬蘭正就加入北大西洋公約組織（NATO）一事與鄰國俄羅斯起摩擦。

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