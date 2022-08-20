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遭無良船東丟包27個月終回家　德運輪船員現況曝…成功追回前女友

逃離海上監獄1／遭無良船東丟包27個月終於回家　德運輪船員現況曝光

▲德運輪2019年10月開始滯留台北港，8名外籍船員遭無良船東丟包27個月，船上生活十分艱辛，如今終於全部返鄉。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

貝里斯籍貨輪「德運號」2019年開始滯留台北港，大陸船東惡意遺棄、拒付薪資，8名外籍船員有家歸不得，還餓到要向釣客討魚吃，本刊去年7月揭露此事後引發社會關注，慈善團體和國際運輸工人聯盟都前往關心，船員也在各界協助下於去年底和今年初分別返鄉，終能脫離苦海，更感謝台灣人的溫暖與幫助。

本刊調查，「德運輪」先後到韓國仁川、香港和高雄等地載運貨物，於前年10月抵達台北港，船上當時有8名船員，全薪在11萬7000元到4萬4000元間，底薪則是8萬2000元到3萬1000元不等，船東聲稱在前年底會結清薪水，去年開始以疫情為由拖延，最終賴帳27個月，船員們積累薪資高達千萬元。

而船上生活可謂苦不堪言，船艙內沒有冷氣，船員在酷暑天只能靠著一台小電扇散熱，而輪船晚上為省油而斷電，電風扇也不能使用，全組人只能到甲板打地鋪，每個人都被蚊蟲咬的叫苦連天，太陽一出來又要立刻回房內，連好好睡覺都是奢望，船東賴姓友人每半個月送來補給，但食物不足，他們月底只能吃麵條拌鹽巴果腹，還得向釣客討魚維生，處境極為艱難，還有人二度輕生。

逃離海上監獄1／遭無良船東丟包27個月終於回家　德運輪船員現況曝光

▲船長奈奈翁（音譯）如今已回緬甸與親人團聚，妻子現也再有喜訊，一家人的生活甜蜜幸福。（圖／讀者提供、黃鵬杰攝，CTWANT提供）

本刊去年7月揭露此案後引發社會熱烈討論，大眾紛紛指責船東惡行，更心疼外籍船員在台待遇艱辛，各界紛紛送上物資和服飾，慈善團體和國際運輸工人聯盟都前往關心，船員們在協商下拿回部分薪水，於去年底和今年初分別返鄉，終於得以和家人團圓。

「家人看到我都開心壞了，媽媽更喜極而泣。」船長奈奈翁（音譯）表示，他在2019年1月上船，而滯港期間遭逢緬甸內亂和新冠疫情大爆發，父親染疫病逝，妻子為了照顧幼兒老母，只能變賣房產支撐家計，他在船上的每天都是在心驚膽跳中度過，所幸如今終於返家，成為妻小最堅強依靠。

「最高興的是，兒子還記得我。」奈奈翁說，他離家時，兒子尚不滿周歲，如今孩子已是活潑愛動的4歲小頑皮，兒子對於這個「螢幕中的父親」沒有任何隔閡，一見面便緊緊抱住他，而他以拿到的薪資在家鄉重新購置房產，一家人終於可以再度有了遮風避雨的港灣。

奈奈翁提到，他的母親已屆75歲高齡，目前妻子也再傳懷孕喜訊，一家人「老的老、小的小」都依靠他賺錢養家，他預計年底才會再重回海上工作，這次的海上監獄事件確實給他留下陰影，下次登船時將更慎重檢視合約，並調查船東的背景資料，避免同樣的悲劇再次發生。

逃離海上監獄1／遭無良船東丟包27個月終於回家　德運輪船員現況曝光

▲曾2度輕生的中國籍船員如今也已返家，更成功讓前女友回心轉意，現已幸福迎娶美嬌娘。（圖／翻攝畫面）

而中國籍船員大根（化名）滯台期間曾二度輕生，所幸都被即時救回，他去年底掛心家人而提前回鄉，他穿上志工贈與的高級西裝返家，還成功追回前女友，目前已喜娶美嬌娘，更選擇辦素食婚禮還願。

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