8歲女兒半夜驚「房間裡有人」！媽以為做惡夢　隔天看監視器傻了

▲8歲女童堅稱「房間裡有人」，但媽媽沒當一回事，直到隔天看到監視器...（圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

孩子的童言童語，有時可能暗藏求救訊號。澳洲一名8歲女童日前在夜裡告訴媽媽，剛剛有人出現在她房間裡，但媽媽以為女兒只是做惡夢，並沒有將這件事放在心上，直到隔天早上檢查監視器，才赫然發現有陌生男子闖入女兒房間，讓她感到毛骨悚然。

根據英國《太陽報》報導，澳洲一名媽媽今年6月2日凌晨睡到一半，聽到隔壁房間的8歲女兒大聲地說「別說了，你嚇到我了，走開！」因此起身前往查看。當時女童一見到媽媽，不禁驚恐地說「有人在我房間裡」。不過，媽媽環視四周未發現異樣，認為女兒只是作夢，因此安慰幾句後就回房睡覺。

第二天早上，媽媽調閱家中監視器，本想以此向女兒證明「其實什麼事都沒發生」，怎料一看畫面竟讓她毛骨悚然。當時一名陌生男子潛伏在房外，趁著夜色潛入女兒房中，隨後循著梯子一路爬上女兒所在的上層床，除了伸手撫摸手臂和背部，還不停在女兒耳邊低語。

當下媽媽意識到女兒不是在講夢話，一陣雞皮疙瘩，隨後立刻報案。不久後，警方循線逮捕33歲的蒙果（Jamie Phillip Mongoo），而蒙果也坦承入室竊盜、襲擊等罪名。據調查，蒙果先前是一名冰淇淋廠工人，曾被指控入侵民宅、詐欺等13項罪名，如今又因闖入民宅行竊被捕。

媽媽悲憤表示，她沒想過一個陌生人會在半夜爬上女兒的床，因為她本想展示監視器畫面，以此來讓女兒放心，沒想到孩子的噩夢是真的，這讓她感到既憤怒又噁心，但她很慶幸自己裝了攝影機，也為女兒勇敢的表現感到自豪，希望所有家長都能教導孩子勇敢尋求幫助，並對孩子的話語保持警惕。

▼蒙果因闖入民宅行竊被捕。（圖／翻攝自Facebook／Jamie Mongoo）



> Terrifying moment predator breaks into a family home before creeping into an eight-year-old girl's bedroom, touching... 由 Ny Breaking 發佈於 2022年8月18日 星期四

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