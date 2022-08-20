日本新增近25萬例COVID-19　東京大阪較上週回溫

▲日本單日新增25萬例COVID-19病例。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，根據日媒統計，今天全境新增近25萬起確診病例，仍在高檔水準；其中在東京與大阪等地，新增確診病例高於上週同日。

日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時15分止，日本全境至少已新增24萬8566起COVID-19確診病例，整體疫情仍維持高檔水準。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增2萬5277起確診病例，較上週六增加1500多例。

大阪府今天新增2萬3098起確診病例，較上週六增加約5500例，至今累計病例數175萬3840例，包括5787起死亡病例。

今天創當地新高紀錄的地區，包括宮城縣的4784例、岡山縣的4399例、山形縣的1999例、德島縣的2296例、鳥取縣的1202例等地。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增3941起確診病例，較上週六的3125例增加816例，至今累計病例數44萬3843例。目前專責病床使用率82.5%，重症病床使用率32.3%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增1117.02人染疫，沖繩縣以1771.24人退居全國第2名，擺脫連續147天高居日本各地之冠的窘境；宮崎縣以1785.90人取而代之，成為日本全境疫情最嚴峻的地區；佐賀縣以1723.25人排名第3。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完