殘殺4美國人質！　IS「劈頭四」被判8個無期徒刑

▲艾謝克被判無期徒刑後，受害者佛里的母親在法院前發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社亞歷山卓19日綜合外電報導

美國法院今天依在敘利亞謀殺4名美國人質，量處惡名昭彰的伊斯蘭國（IS）綁架、撕票團夥「劈頭四」（Islamic State 'Beatles'）成員艾謝克8個無期徒刑。

法新社報導，34歲的艾謝克（El Shafee Elsheikh）在4月被依劫持人質、密謀殺害美國公民及支持恐怖組織等多項罪名定罪，今天被量處8個無期徒刑。

路透社報導，艾謝克出生於蘇丹，在英國倫敦長大。他被控密謀殺害佛里（James Foley）、索特羅夫（Steven Sotloff）、卡西格（Peter Kassig）以及穆勒（Kayla Mueller）4名美國人質。

4人當中佛里和索特羅夫都是記者，卡西格是志工，3人遭斬首畫面被IS錄製下來。女志工穆勒赴敘利亞救援難民卻遭IS綁架、囚禁，期間甚至淪為IS首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的洩慾工具，最後遇害。

美國地方法院法官艾里斯（T.S. Ellis）在維吉尼亞州亞歷山卓（Alexandria）宣讀判決時表示，艾謝克的所作所為「只能用可怕、野蠻、殘忍、冷酷，當然還有犯罪來形容」。

艾謝克戴著眼鏡、黑色口罩，身穿墨綠色連身囚衣聽判，看不出明顯情緒波動。

在為期兩週審理期間，曾遭綁架的人質以及受害者家屬在證人席情緒激動。

遇害記者佛里的母親黛安（Diane）19日在法院發表聲明。她告訴艾謝克「你充滿仇恨的罪行沒有獲勝…你已為你的墮落負責」「愛比仇恨更強大，我為你艾謝克選擇了仇恨感到可悲。」

艾謝克和另一「IS劈頭四」成員柯提（Alexanda Amon Kotey）2018年1月在敘利亞境內被庫德族部隊捕獲，接著交由駐伊拉克美軍處置，在2020年被轉送至美國受審。

38歲的柯提2021年9月認罪，今年4月被判無期徒刑。

另一名據稱同為「IS劈頭四」成員之一的38歲英國男子戴維斯（Aine Davis）從土耳其被遣返回英國，目前因恐怖主義罪名被羈押候審。

第4名「IS劈頭四」成員、劊子手恩瓦濟（Mohamed Emwazi）已於2015年在敘利亞被美國無人機擊斃。