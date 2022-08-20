1天吞100顆蛋！猛男教練曝健美祕訣　「秀肌肉剝蛋」影片被罵爆

▲托拉卡為了維持身材，一天吃100顆蛋。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名健身教練在網路上公開自己維持結實肌肉的祕訣，令眾多粉絲直喊神奇，原來他一天得吃上100顆雞蛋，一周就要吃掉整整700顆，甚至自封為「雞蛋之王」。他也親自公開裸身剝蛋影片，但幾乎把所有蛋黃直接倒掉，令網友直罵浪費。

來自佛州的健身教練托拉卡（Fernando Torraca）擁有一身健美肌肉，經常分享自己如何靠飲食增肌減脂，號稱「飲控之王」（The King of Diet），在TikTok擁有多達52萬粉絲。他日前拍影片抱怨，700顆雞蛋只夠他吃7天，並詳細說明他一天吃100顆蛋的原因。

托拉卡開始鍛鍊身體已有19年，每隔1至1.5個小時就吃一頓飯，一天吃7到10頓，有時甚至12頓，且含有大量蛋白質，每天都能輕鬆吞下重達2.27公斤的肉，還得吃下100顆蛋。

影片中可見，他每次採買雞蛋都一次爆買數百顆，但處理雞蛋時幾乎把所有蛋黃直接倒進流理台。他說明，他通常只會吃其中2顆蛋黃，因為他只需要那些脂肪，雖然有許多網友質疑他為何不直接買蛋白液，但他只相信眼見為憑，且自己打出的蛋白和現成的味道不同。

托拉卡也提到，由於他吃魚或雞肉容易脹氣，「看起來像懷孕6個月」，雞蛋相對之下對他的身體來說較容易消化吸收，才會每天吃大量雞蛋。

不過仍有不少網友留言批評他太過浪費，「我才不信」、「蛋黃可以給我嗎？」、「乾脆買幾隻雞吧」、「可以把蛋黃拿去做其他料理嗎」、「如果是我會把蛋黃賣給隔壁的蛋糕店」。

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