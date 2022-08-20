涉殺害埋屍2子女　恐怖媽媽出庭還詭異燦笑！改嫁對象竟是共犯

▲美國一名婦女涉嫌殺害2名子女並埋屍後院，出庭時竟多次露出燦笑。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國信奉末日教派的49歲母親瓦洛（Lori Vallow Daybell）涉嫌將自己的2名子女殘忍殺害後埋屍後院，這處房產是她後來改嫁的丈夫戴貝爾（Chad Daybell）所擁有，然而，戴貝爾也被指控是共犯。令人心驚的是，身陷殺人訴訟的瓦洛，周二（16 日）出庭受審期間還不時露出詭異燦笑。

根據美國CBS報導，瓦洛與丈夫戴貝爾遭被檢察官起訴，預謀殺害她在前段婚姻中所生的2名子女，分別是7歲兒子約書亞（Joshua "JJ" Vallow）與17歲大女兒泰莉（Tylee Ryan）。另外，檢方更懷疑這對夫妻想盜領孩子們因父親去世而獲得的社會福利金，因此依謀殺、共謀和重大竊盜罪起訴瓦洛和戴貝爾。

▲瓦洛在法庭上大部分時間都皺著眉頭，卻也不時露出詭異笑容。（圖／達志影像／美聯社）

不過，瓦洛的律師托馬斯（John Thomas）16日表示，謀殺指控和預謀重大竊盜罪是2項不同的指控，若未明確提出滿足要件，則有可能讓陪審團感到疑惑，要求法官將此案送回大陪審團，重新調整起訴書內容。戴貝爾沒有出席當天的聽證會，而瓦洛坐在法庭長達1小時的過程中，大部分時間表情皺眉，但也不時露出詭異燦笑，有時甚至對檢察官的說法嗤之以鼻。

愛達荷州執法人員2019年11月首次著手調查這起兇案，此前家屬聲稱2名遇害的孩子失蹤，隨後發現原來屍體就埋在戴貝爾家的後院，這才揭穿了這對夫婦的謊言。瓦洛第4任丈夫的前妻惠勒（Cheryl Wheeler）曾表示瓦洛精神狀態有異，但家中監視器卻沒拍到任何可疑的犯罪行為。與此同時，戴貝爾和前妻生下的5名成年子女則堅信，父親是無辜被陷害的。

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