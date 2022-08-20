待業7個月難找工作？他見面試官「1反應」急了　主管揭用人關鍵

▲原PO已待業7個月。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人離職、被資遣之後，不會馬上找新工作，反而會休息一陣子，重新調整腳步。不過就有一名男網友發文表示，因為他已經待業7個月了，所以面試的主管好像都對他有不好的看法。貼文曝光後，隨即引發熱議，其中更有已當主管的網友透露真心話。

這名網友在Dcard上，以「待業太久，找工作很麻煩」為題發文，提到他被資遣後，一連休息7個月，結果開始找工作之後，面試的主管卻對他「待業太久」這點抱有不好的看法。對此，他就擔心面試的主管不想要錄取他，遇到這種情況該怎麼辦？

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貼文曝光後，不少網友熱心分享，「我待業過一年，我回答在這期間除了尋找適合的公司之餘，也有自主學習增強自己的能力，並附上學習內容與日程，通常人資都沒說什麼，也沒成為我求職的阻礙」、「這期間如果有自我進修、履歷和面試時可以提」、「就跟對方說待業時有去打零工或自我進修」。

此外，也有些網友表示，「其實待業求職很容易被不友善對待，比如說你原本月薪7萬，待業半年後問你6萬要不要」、「怎麼待業的人那麼多，我缺人缺到爆了」。更有已當主管的網友提出看法，「我算是用人單位主管，我在意的是你在這段時間有沒有明確的目標，而不是只有找『工作』」。

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