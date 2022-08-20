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阿根廷恐現90%通膨率　勞工「抬棺辦喪禮」喊：薪水已死！

▲▼阿根廷民間團體幫勞工的薪水舉辦喪禮，抗議高通膨與基本薪資不足的問題。（圖／路透）

▲阿根廷民間團體舉辦一場「勞工薪水」的喪禮，抗議高通膨與基本薪資不足的問題。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

「薪水已死！」這是阿根廷首都19日總統府前一支送葬隊伍喊出的口號，他們悼念的不是一個人，而是象徵性地哀悼「已逝」的合理薪資。今年以來，全球多數地區都在面臨高通膨，而阿根廷的困境卻是另一個等級，年底通膨率料將達到90%，勞工們的購買力持續被吞噬。民間團體人士稱，如今薪水只夠活半個月。

▲▼阿根廷民間團體幫勞工的薪水舉辦喪禮，抗議高通膨與基本薪資不足的問題。（圖／路透）

▲阿根廷街頭抗議的勞工婦女扛棺材。（圖／路透）

據路透報導，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯街頭，一些婦女穿著黑色喪服，用手拿或穿戴著花圈，其他人合力扛著一個巨大的棺材，送葬隊伍巡遊了主要幹道，最後停在總統府前。不過，棺材裡頭沒有死者，因為這是一場象徵性喪禮，標語則寫著「RIP，最低工資」、「RIP，像樣的薪水」、「薪水已死」等。

報導指出，儘管阿根廷政府多年來努力遏制通貨膨脹，卻沒有減緩物價上揚，7月份通膨率已經達到該國20年來的最高水準，且估計到今年年底通膨率可能達到90%。抗議者在「喪禮」上秀出阿根廷薪資的「臨床歷史紀錄」，一張顯示了歷年來的通膨如何逐步吞噬勞工薪資購買力的折線圖表。

▲▼阿根廷民間團體幫勞工的薪水舉辦喪禮，抗議高通膨與基本薪資不足的問題。（圖／路透）

▲抗議民眾秀出圖表看板，指出薪水購買力逐年下降的問題。（圖／路透）

籌劃這場喪禮的「抗爭組織陣線」（Front of Organizations in Struggle）的代表嘉嘉瑞歐（Melisa Gargarello）表示，「勞工們的處境是災難性的，我們的薪水只夠活到本月中旬之前，這遠遠不夠。」

阿根廷國家統計部門INDEC數據顯示，政府規訂的每月基本工資為4萬5540阿根廷披索（約新台幣1萬元），而2大2小所組成的一般家庭每月基本糧食花費就高達11萬1298阿根廷披索（約新台幣2萬4600元），這已是最低薪資的2倍多。

▲▼阿根廷民間團體幫勞工的薪水舉辦喪禮，抗議高通膨與基本薪資不足的問題。（圖／路透）

▲喪禮上出現「薪水已死」、「RIP最低工資」等標語。（圖／路透）

阿根廷政府為了解決問題，最近換上了新的經濟部長馬薩（Sergio Massa），並賦予他更大的權利來控制通貨膨脹，還被民眾喻為「超級部長」。

「抗爭組織陣線」成員馬依塔（Maximiliano Maita）表示，「我們今天為勞工薪水舉辦了象徵性的喪禮，我們不得不說，這正體現了所有阿根廷勞工正在經歷的情況。」

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